  • 30°C
香港時間 : 2020507日 (四) 10:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【女神拍拖】唐詩詠自爆發展不倫戀？　生日感嘆：我覺得自己係佢嘅情婦

娛樂 09:59 2020/05/07

分享：

熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

唐詩詠生日不忘幽默一番。

現年39歲的女神唐詩詠（Natalie）素被封為「girlable」的「最佳女朋友」，可是唐詩詠自2017年12月與洪永城分手後，仍然是單身。雖然有傳她與陳思銘發展地下情，不過二人一直否認。

在今年3月，唐詩詠的緋聞男友陳思銘發文暗指結束一段戀情，一度更令人揣測因為馬國明介入，甚至更傳出唐詩詠與馬明珠胎暗結。馬國明即時澄清，而且一向脾氣好的馬明更為此動真火護契妹鬧爆造謠者。

5月3日生日的唐詩詠，在昨晚（5月6日）貼出生日慶祝照，寫道：

呢個人已經陪我食咗四個蛋糕
🎂🧁🍰🥧
但我哋每次見面總是偷偷摸摸
我覺得自己係佢嘅情婦
要等佢老公開緊工
佢先可以出嚟陪我
雖然偶然有失望嘅時候
但每次還是充滿期待
不過我知道這段關係不能長遠
但求每次都開心吧

【白色強人】傳李佳芯無份演出續集　馬國明盼原班人馬演《白色強人2》

唐詩詠與黃翠如是好姊妹。（取自唐詩詠IG）

【真情剖白】唐詩詠罕有談伴侶關係　跟馬國明心靈相通只有一缺點

唐詩詠黃翠如情如姊妹

但原來不是有新戀情，唐詩詠所指是好姊妹黃翠如已陪她吃了4個生日蛋糕，十分好笑。

受近日疫情影響，唐詩詠大多時間都留在家中，一向喜歡煲劇的她最近她迷《夫妻的世界》，但不知她最近有沒有追看《降魔的2.0》？

但，唐詩詠也在IG抒發寫期望疫情早日過去，可以如過往般去行山及與朋友飯局。 

大眾都希望唐詩詠與馬國明能夠成為一對。（取自唐詩詠IG）

【降魔的2.0】過來人馬國明教謝東閔走出情傷　馬明結識異性朋友：見我同女仔食飯不要驚訝

唐詩詠揀與馬國明旅行

早前唐詩詠在網上節目稱心目中的最佳旅遊伴侶時，女性朋友的話，她選擇黃翠如，指對方是公認的旅遊達人，是完美的化身。

至於男性朋友方面，Natalie揀選了馬國明，但她笑指「但他（馬國明）唔講嘢。」場面搞笑。

此外唐詩詠談及愛情觀以以電話叉電來形容伴侶的關係，指希望雙方能為對方「互相叉電」，解釋道：「我都要氹佢，我替他『叉』少少電，那他才可以幫我『叉爆』電話！男人也要氹的！」

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://https://bit.ly/2V94aIF
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【朱智賢出軌】偷食黎振燁後認錯獲TVB放生　朱智賢被揭一早發明星夢最愛收兵【有片】
10:34 2020/05/03
【朱智賢出軌】偷食黎振燁後認錯獲TVB放生　朱智賢被揭一早發明星夢最愛收兵【有片】
【十八年後的終極告白】何遠東當演員曾讓父母擔心　為一句話鞭策自己更努力演戲
17:24 2020/05/06
【十八年後的終極告白】何遠東當演員曾讓父母擔心　為一句話鞭策自己更努力演戲
【背妻出軌】黎振燁是黎太初戀情人　甘捱窮支持丈夫追夢卻遭無情背叛
13:04 2020/05/01
【背妻出軌】黎振燁是黎太初戀情人　甘捱窮支持丈夫追夢卻遭無情背叛
唐詩詠 馬國明（藝人） 黃翠如 洪永城 緋聞 演員 娛樂人物職業 出軌 TVB

最高瀏覽

【銅芯抗疫口罩CuMask】何栢良：口罩濾芯主要是用作辟味　4種高危人士不應配戴
11:32 2020/05/06
【銅芯抗疫口罩CuMask】何栢良：口罩濾芯主要是用作辟味　4種高危人士不應配戴
投資炒iPhone受騙遭滋擾追債　麥長青索償百萬庭上爆任無綫嘉賓收500元利是
16:18 2020/05/06
投資炒iPhone受騙遭滋擾追債　麥長青索償百萬庭上爆任無綫嘉賓收500元利是
【復課安排】2名學生疑戴口罩跑步猝死　醫生：運動時戴口罩或對肺部造成損傷
16:02 2020/05/05
【復課安排】2名學生疑戴口罩跑步猝死　醫生：運動時戴口罩或對肺部造成損傷