【女神拍拖】唐詩詠自爆發展不倫戀？　生日感嘆：我覺得自己係佢嘅情婦

▲ 唐詩詠生日不忘幽默一番。

現年39歲的女神唐詩詠（Natalie）素被封為「girlable」的「最佳女朋友」，可是唐詩詠自2017年12月與洪永城分手後，仍然是單身。雖然有傳她與陳思銘發展地下情，不過二人一直否認。

在今年3月，唐詩詠的緋聞男友陳思銘發文暗指結束一段戀情，一度更令人揣測因為馬國明介入，甚至更傳出唐詩詠與馬明珠胎暗結。馬國明即時澄清，而且一向脾氣好的馬明更為此動真火護契妹鬧爆造謠者。

5月3日生日的唐詩詠，在昨晚（5月6日）貼出生日慶祝照，寫道：

呢個人已經陪我食咗四個蛋糕

🎂🧁🍰🥧

但我哋每次見面總是偷偷摸摸

我覺得自己係佢嘅情婦

要等佢老公開緊工

佢先可以出嚟陪我

雖然偶然有失望嘅時候

但每次還是充滿期待

不過我知道這段關係不能長遠

但求每次都開心吧

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▲ 唐詩詠與黃翠如是好姊妹。（取自唐詩詠IG）

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唐詩詠黃翠如情如姊妹

但原來不是有新戀情，唐詩詠所指是好姊妹黃翠如已陪她吃了4個生日蛋糕，十分好笑。

受近日疫情影響，唐詩詠大多時間都留在家中，一向喜歡煲劇的她最近她迷《夫妻的世界》，但不知她最近有沒有追看《降魔的2.0》？

但，唐詩詠也在IG抒發寫期望疫情早日過去，可以如過往般去行山及與朋友飯局。

▲ 大眾都希望唐詩詠與馬國明能夠成為一對。（取自唐詩詠IG）

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唐詩詠揀與馬國明旅行

早前唐詩詠在網上節目稱心目中的最佳旅遊伴侶時，女性朋友的話，她選擇黃翠如，指對方是公認的旅遊達人，是完美的化身。

至於男性朋友方面，Natalie揀選了馬國明，但她笑指「但他（馬國明）唔講嘢。」場面搞笑。

此外唐詩詠談及愛情觀以以電話叉電來形容伴侶的關係，指希望雙方能為對方「互相叉電」，解釋道：「我都要氹佢，我替他『叉』少少電，那他才可以幫我『叉爆』電話！男人也要氹的！」

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