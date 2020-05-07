【恐怖外傭】吩咐外傭清潔馬桶污漬　揭姐姐用僱主牙刷擦馬桶︰已經刷咗兩次牙

▲ 有僱主吩咐外傭清潔馬桶污漬，卻發現姐姐用她的牙刷刷馬桶。

不少媽媽聘請外傭姐姐協助做家務，幫忙照顧小朋友，但好姐姐難求，僱主都不敢抱太高期望，只要姐姐「正正常常」已算好。近日一名僱主於社交媒體分享，她吩咐外傭清潔馬桶污漬，卻發現姐姐用她的牙刷來擦馬桶，隨即怒炒姐姐。

牙刷毛鬆膠邊刮花

該名僱主於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」寫道，她於5月3日早上叫外傭擦去馬桶內的側邊污漬，事後她發現自己的牙刷有變︰

我支牙刷啲毛某個位鬆晒，個牙刷邊花晒，牙刷新用無幾耐。而且點刷都唔會個邊花到咁。度過馬桶邊位，啲毛鬆嘅位係好吻合。

▲ 僱主分享新用牙刷毛鬆、膠邊刮花，疑外傭用來刷馬桶。（相片來源︰外傭僱主必看新聞訊息fb）

她有預備廁所刷放馬桶邊，方便姐姐清潔，沒想到姐姐另有「用具」清潔。她對事件感到無奈，並指自己在期間已刷牙兩次，打算補錢辭退姐姐。其後她在帖文更新，已於5月6日傍晚時送走姐姐。

▲ 僱主比對過馬桶邊位，與她的牙刷毛鬆位吻合。（相片來源︰外傭僱主必看新聞訊息fb）

▲ 馬桶內彎入面有窿，僱主估計因此刮花牙刷膠邊。（相片來源︰外傭僱主必看新聞訊息fb）

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曾給予外傭機會

僱主在留言指，這名印傭已在港工作20年，在她家工作了半年。她寫道與姐姐關係表面上不算差，彼此客客氣氣。姐姐初到的一星期很好，她亦對對方好，送上日常用品，如潤唇膏、潤手霜。

可是她指姐姐一星期後開始改變，有時黑面不回應，而且愈來愈懶。身為全職媽媽的她自己湊小朋友，沒有訂下工作時間表，只想姐姐做好煮食、清潔工作。若姐姐出了小錯誤或做漏了，她會提醒對方。

她稱姐姐有兩三次過份事件，早兩個月因為一件事，她曾出言責罵對方「你咩都講大話，我以後好難再信你呀，仲點再做落去」。姐姐懇求她不要辭去自己，於是僱主再給姐姐機會。她形容姐姐︰

年紀大唔玩電話，清潔幾好，煮食一般，唔鍾意學新嘢，通常都係嗰幾款餸。

直至今次事件，她在送走姐姐前問對方「點解釋支牙刷變成咁？佢話唔知」，但她已不再信任姐姐。

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網民︰外傭好恐怖

網民大呼這名外傭「黑心」、「恐怖」，原來不少網民都有類似經驗，包括發現牙刷又臭又濕，還有啡色污漬⋯⋯令他們很憤怒，不過因為沒證據，姐姐又堅決否認，他們也無可奈何。

有網民認為難以確定是姐姐所為，也無法查證，不過既然僱主已不再信任姐姐，亦無法繼續僱傭關係。另有網民笑指僱主如法證先鋒、福爾摩斯，運用偵探頭腦找出牙刷的蛛絲馬跡。

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責任編輯︰駱秀玲