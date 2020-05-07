【美國研究】新冠病毒出現14種變異　傳染力更高有抗體仍可二次感染

▲ 有美國研究指，新冠病毒出現14種變異，突變病毒株傳染性更高，有抗體亦可二次感染。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國科學家加緊展開對病毒的研究。美國近日一項研究發現，新冠病毒出現14種變異，其中有突變的病毒株，早於2月開始在歐洲傳播，傳染力更高，即使有抗體者仍可二次感染，專家擔憂會影響疫苗研發。

根據《洛杉磯時報》報道，美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（LANL），上周四（4月30日）發表的一項研究，團隊分析德國機構「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）收集全球逾6,000個新冠病毒序列的數據，發現新冠病毒的刺突蛋白出現14種變異。

團隊發現，當中一種命名為「D614G」的突變病毒株，至2月初已在歐洲地區傳播，其後於擴散至美國、加拿大等地區，成為全球主要流行的病毒株。這種突變病毒株傳染力更強，即使有抗體者，仍會受二次感染。

團隊人員表示，若新冠肺炎疫情不如季節性流感般在夏季前消退，病毒或會進一步變異，影響全球正進行的過百項疫苗研發。

有關研究報告在生物學論文網站BioRxiv發表，但尚未經同儕審查。

截至5月7日，全球確診人數突破380萬，至今已奪去約26萬人的性命。在疫情最嚴重的美國，確診病例增至逾120萬宗，7.4萬人死亡。

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責任編輯：羅嘉欣