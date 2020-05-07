職專文憑畢業生 憑專業技能開拓理想前程

▲ 陳樂瑤（右）及鄭潔儀同樣從職專文憑出發，逐步實現理想。

各人的興趣不盡相同，傳統學習模式不一定適合所有學生。有從小喜歡拆開電器逐一探究竟的女生，中三畢業之後報讀職專文憑（DVE）學習專業技能，在自己擅長的機械工程範疇發展；又有熱愛運動的年輕人，捉緊志趣入讀 DVE的健體及運動課程後，一步步銜接學士學位。兩人皆透過DVE接通專業，正待實現理想。

▲ 自小喜歡拆開家中電器研究一番的鄭潔儀，很早就立志成為機械工程師，其後修讀DVE期間鑽研各種機械，方明白興趣能成為學習的原動力，一步步向理想進發。

當其他小朋友鍾情玩具，小時候的鄭潔儀卻視父親的裝修工具箱為百寶箱，常拿出螺絲批拆開風扇等家中電器，玩個不亦樂乎，惟中學的學習模式卻未能直接將這份興趣連結起來 。鄭潔儀憶述：「我的學業成績不算差，中一更曾考獲全級前十名，但我認為理論與實踐兼備的學習模式更適合自己。偶然機會下，接觸到VTC青年學院開辦的DVE機械工程課程。修讀課程期間，我和與課程導師分享我解拆電器的經歷後，導師笑言工具箱其實有更正統專業的『玩法』，自此讓我更醉心鑽研機械工程，其後更留意到煤氣公司的學徒計劃，具備清晰的晉升階梯，能夠成就自己的夢想。」

▲ 鄭潔儀在修讀DVE期間，了解到VTC與不少知名企業合作，透過「VTC Earn & Learn學徒計劃」加入煤氣公司，一併取得學歷及實踐經驗。

參與學徒計劃 學歷經驗雙收

鄭潔儀完成中三後便入讀DVE課程，期間除了上理論課和到機械工場實習外，課程亦提供專題導向學習單元，讓鄭潔儀與同學從中發揮所學，為行動不便的獨居長者設計升降式置物架等工具，解決生活困難。院校亦有邀請行業機構為同學舉辦招聘講座，「來自煤氣公司的導師分享他的工作經歷，道出獲工程師資歷的他當初也是由學徒做起，令我窺見未來事業發展的前路。」

鄭潔儀遂加入「VTC Earn & Learn職學計劃」，成為首位參與煤氣公司學徒計劃的女生，矢志以機械工程師為目標，一邊於煤氣公司（Towngas）以學徒身份邊做邊學，賺取穩定收入，一邊兼讀高級文憑（HD）課程。完成學徒計劃後，鄭潔儀便會成為煤氣公司的機械技術人員，亦計劃修讀學士學位課程。

▲ 現時以機械工程師作為事業發展目標的鄭潔儀，在興趣與理想雙重驅動下，她在學習及工作上皆更為勤奮進取。

發展前景理想 踏上事業青雲路

「DVE導師普遍具業界專業經驗，課程互動性高亦提供大量實操教學活動，有助化理論為實踐，一方面提升實務技能，另一面増加我們的學習興趣；加上同學大都有清晰就業目標，在學習上自然會格外主動積極。」鄭潔儀於今年將修畢HD課程，並已覤準升讀由VTC與海外大學合辦的機械工程學士學位課程，朝着工程師的理想邁出重要一步。

▲ 擅長多種運動項目的陳樂瑤分享，從DVE健體及運動課程獲益良多。

擅長運動項目的陳樂瑤，現正攻讀VTC與英國謝菲爾德哈蘭大學 (Sheffield Hallam University)合辦的BSc (Hons) Sports Coaching課程，並將於今年畢業。她分享升學經歷時直言，一直有為升學及就業作好規劃，冀透過修讀運動教練課程投身相關範疇發展，寓興趣於個人事業。

陳樂瑤回顧DVE的學習歲月時稱，認為不論課程內容及教學活動均相當充實，包括體適能、運動生物力學、營養學、不同運動項目的比賽規則等，對其後升讀HD以至學士學位課程，或視運動教練作職業的她來說，正好鞏固學習根基。

▲ 就讀DVE期間，陳樂瑤曾加入聯校領袖網絡擔任活動幹事，學習籌辦及組織運動比賽及活動。

實戰出擊 挑戰新運動項目

而更教她喜出望外的是，在學期間曾擔任專為大專生而設的「和富領袖網絡」活動幹事，協助舉辦包括木球、3項鐵人、羽毛球等多項聯校活動和比賽，掌握到籌辦及組織活動的技巧，受用無窮。

DVE多元化的學習體驗令陳樂瑤更積極投入校園生活，以優秀成績畢業的她更贏得獎學金，獲全額資助升讀高級文憑期間的學費，令她對學習及將來發展的信心大增。「我在高級文憑課程特意選修從未學過的劍擊，希望可習得更多技能；其後我亦接觸到卡巴迪這項新興運動，更有機會前往台灣及新加坡等地參與比賽，擴闊眼界。為日後職業發展作準備，我更在台灣修讀了卡巴迪的教練課程，成功考取牌照。」

▲ 陳樂瑤以優異成績完成DVE課程及高級文憑課程，順利銜接海外大學。

考取多個教練牌 計劃開公司

陳樂瑤完成高級文憑課程後，順利銜接海外學士學位，只需一年便能修畢課程，資歷與本地大學等同。而她早在修讀DVE及高級文憑時，亦考取了健身、瑜伽、山毅、獨木舟及劍擊等多個教練牌照，堪稱「周身刀，張張利」。「我在學校也認識到志同道合的同學，計劃於畢業後一同為兒童開辦運動學習課程，先由教授游泳開始，繼而加入自己專長的卡巴迪及飛碟等項目，冀將理想化為現實。」

兩人寄語正就讀中學的學弟學妹，若有清晰的興趣或就業目標，不妨考慮如DVE等結合理論與實踐的課程，有助提升學習動力，早一步發展屬於自己的專業技能，同時可透過VTC提供完善的多元升學階梯，達至個人升學及就業目標。

職業文憑課程現正招生，適合中三或以上程度同學報名，在5月15日或之前報名，更可獲優先面試安排。

立即報名：www.vtc.edu.hk/admission/tc/programme/s3/diploma-of-vocational-education/

想了解更多課程資料，可前往VTC網頁瀏覽。

（資料由客戶提供）