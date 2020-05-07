【法國疫情】居家避疫35日遊遍世界　法國爸爸cosplay土著護士玩轉親子樂園

▲ 法國搞鬼爸爸Barasou為了逗孩子，想出了一個居家避疫cosplay旅程，他每扮演不同角色，與孩子從遊戲中學習，搞笑又有趣。

新冠肺炎疫情全球大流行，世界各國封城應對，下令民眾居家避疫，以遏止大量人群社交聚集，令傳染病蔓延。成年人在家工作，小孩子在家學習，不能隨便外出，居家生活豈非悶爆？法國搞鬼爸爸Barasou為了逗孩子，想出了一個居家避疫cosplay旅程，他每扮演不同角色，包括巴士司機、護士、飛機師、化學老師、話劇老師等等，並與孩子穿起不同國家的民族服裝，在家中遊遍世界，真正做到停課不停學。

▲ 扮作土著體驗到巴布亞新幾內亞旅遊。（fb圖片）

為應對新冠肺炎疫情，法國自3月17日開始封城，期間不斷延長時限，最新公布將延長至5月11日。育有一對子女的法國創意爸爸Barasou，自封城令下達後，便乖乖躲在家裏湊仔，最初，他只是在家裏的花園做了一些自製的遊樂設施，譬如用一些長木條砌成曲折的平衡木，自己則扮演孩子的體育老師，指導他們做運動。

▲ 角色扮演，扮護士教衞生常識。（fb圖片）

▲ 扮飛機師準備飛行之旅。（fb圖片）

後來，非常爸爸的點子愈來愈多，策劃了一個又一個的歡樂旅程，至今已經在其臉書Famille Barassou Confinement上載了48個親子難忘的回憶，包括：自己畫上不少名畫（如：肥版蒙羅麗莎、搞笑版The Scream等等），將家裏的牆壁打造成另類美術館，扮演導賞員帶孩子來一個名畫欣賞之旅。

▲ 穿上墨西哥民族服，認識當地文化。（fb圖片）

這名非常爸爸有時還會穿起女裝，扮孕婦、扮西班牙舞蹈女郎、扮日本媽媽等等，跟小朋友一起唱跳，甚至在家裏設計出「泳池派對」、「雜貨市集」等情境遊戲，讓小朋友們臉上掛滿微笑。

▲ 小小泳池派對。（fb圖片）

雖然留家避疫不能隨便外出，但這個爸爸不但帶孩子遊遍世界，穿墨西哥帽子假裝在墨西哥渡假、扮作土著體驗到巴布亞新幾內亞旅遊、製作古埃及象形文字神碑體認識當地文化，更衝出地球到宇宙探險，認識不同星體的位置……幽默又充滿歡笑的互動，讓網友大讚「太有創意了」！

▲ 認識埃及文化之旅。（fb圖片）

▲ 製作埃及古文字神碑體。（fb圖片）

一家人每天的遊戲，法國爸爸都拍成短片上傳臉書，迅速吸引網友瘋傳、點讚，爸爸的創意改變了孩子的生活，也掃除了原本受疫情影響的陰鬱情緒。

▲ 法國爸爸的一喼cosplay道具。（fb圖片）

不過，隨著疫情緩和，法國爸爸在完成第48個旅程後宣布，這個逗趣之旅已經到達尾聲，最後，爸爸拍下了一段短片，脫下粉紅色的假髮，依依不捨地說：「這35天的cosplay綜合症，幾乎令我無法回復正常生活。」呵呵，相信他的一對寶貝子女，永遠會記住這一段充滿歡笑的難忘旅程呢！

記者：Elenor