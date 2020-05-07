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【銅芯抗疫口罩】創科局證實CuMask生產商是晶苑國際集團　強調沒有利益輸送

社會 10:28 2020/05/07

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

創科局指重用口罩的製作過程符合政府採購規則，以及世貿組織的政府內部採購協議。（資料圖片）

「銅芯抗疫口罩」（CuMask）生產工廠曝光，港府前日（5日）宣布向全港市民免費派發可重用口罩「銅芯抗疫口罩」，不過一直未有確定生產商，創新及科技局長常任秘書長蔡淑嫻今日接受港台節目《千禧年代》證實，政府生產可重用口罩的生產商是晶苑國際集團，並且在越南的生產線生產。

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蔡淑嫻解釋當昨晚徵求對方同意，決定公開生產商身分，她指出生產商出錢出力為香港，肯面對成本和運輸的「海鮮價」承接項目，擔心對方能否收回成本，不明白為何外界會認為是有利益輸送。

她又表示除晶苑集團參與生產外，在本港亦有在土瓜灣聯業製衣，協助做較細的生產線，完成的口罩交予在大埔工業邨的龍達製衣負責消毒工作，南豐紗廠亦無償借出車間。

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蔡淑嫻又稱政府早在2月初已決定委託香港紡織及成衣研發中心統籌生產重用口罩的工作，強調中心是以非牟利性質承接項目，中心不會因此而有個人得益。她透露曾嘗試聯絡10多間生產或代理公司作後備方案，但因為沒有公司能提供可信效用聲稱和檢測認證，只有香港紡織及成衣研發中心得到相關認證，最終政府決定以直接採購的方式處理，過程符合政府採購規則和世貿組織的政府內部採購協議。

至於生產重用口罩需要臭氧消毒和無塵車間的設備生產，她表示本港不是太多生產商能提供相關設備，亦有公司因為內地和其他地方的生產線停工、原料被禁出口等問題，不能生產。

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責任編輯：伍瑋瑋

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