【十八年後的終極告白】林嘉華一個謊言痛失摯愛　江欣燕案遇害遭棄屍沙灘【劇透慎入】

▲ 江欣燕在《十八年後的終極告白》被發現棄屍沙灘。

TVB劇《十八年後的告白》進入高潮，阮進（林嘉華飾）與陳淑嫻（江欣燕飾）一直生活美滿，卻因18年前的骸骨案打破家庭的寧靜，女兒阮麗瑾（黃智雯飾）發言阮進一直利用她去為私生子胡啟思（林浩文）尋真兇，與父親反目。

可是陳淑嫻卻意外捲入這場兇案漩渦，成為《十八年後的告白》內，下一個犧牲角色。

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▲ 淑嫻到醫院時被擄走。（《十八年後的告白》劇照）

淑嫻願原諒阮進

昨晚（5月6日）的《十八年後的告白》劇情，阮麗瑾得知死者胡啟思是自己同父異母的哥哥，難以接受爸爸阮進一直欺騙自己而無法接受。

她後來問媽媽淑嫻：「你從來沒懷疑爸爸，一直相信他？」

淑嫻指，這條問題當年麗瑾的外公外婆也曾問過自己，因為擔心阮進為錢追求自己：「結果你爸爸用了幾十年時間去證明，他娶我不是為了我們家開金飾店，他是真實心真意對我們好，你爸爸認識我時都不知道我有病，害他娶我後好像變了我私家看護，還要每天擔驚受怕。」

之後麗瑾再為阮進辯護：「你知道你爸爸為甚麼開軍用品店、做外展導師嗎？他是希望時間自由點，有更多時間陪我，他把一輩子都給了我，你問我信不信他？我可以告訴你，無論他跟我說什麼，我都會相信，他做錯什麼，我都會原諒他，不要生爸爸的氣。」

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▲ 麗瑾面對家變。（《十八年後的告白》劇照）

片頭曲早藏淑嫻命喪玄機

可是一切未就此完結。

緊接劇情講阿Sam母親（韓馬利飾）遭到襲擊，淑嫻到醫院探望後遭擄走。阮進為尋找愛妻而到醫院追查警方遺留的細節，可惜仍然找不到淑嫻，最後警方在沙灘發現一具屍體，淑嫻被發現棄屍沙灘。

▲ 片頭曲有透露淑嫻結局。（《十八年後的告白》截圖）

在片頭曲的片段中，可以麗瑾在沙灘崩潰大哭，從嘴形得知麗瑾向著前方喊出：「媽！」，從而得知淑嫻將會成為這場骸骨兇殺案的犧牲品。

之前譚俊彥在接受TOPick訪問時，已表示《十八年後的告白》中的角色：「因為一步錯，步步都會錯，大話一個接一個，到最後不能彌補便會犧牲很多東西。」

▲ 再次發現淑嫻時已天人永隔。（《十八年後的告白》劇照）

阮進因為一個謊言而痛失摯愛，亦失去一直尊敬自己的女兒信任，美好的家庭從此被毁。

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