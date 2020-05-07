【朱智賢出軌】謝東閔豪擲千萬築愛巢　傳計劃與女友朱智賢結婚

▲ 謝東閔搬千萬新居，傳計劃與朱智賢結婚。

4月底，朱智賢背「緋聞男友」謝東閔出軌已有孕妻的人夫黎振燁，引起全城嘩然。事後，朱智賢與謝東閔一同開記者會見傳媒，朱智賢傳被TVB停工14天，而黎振燁亦獲太太原諒，事件總算平息。

謝東閔在記者會上指自己因工作忙碌而疏忽陪伴女友朱智賢，亦會陪對方走過這次難關，處處維護女友，終默認戀情。

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▲ 朱智賢出軌黎振燁仍獲男友原諒。（經濟日報圖片）

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謝東閔擲千萬置新居

朱智賢一時犯錯，不但獲TVB輕判停工14天，更獲男友謝東閔原諒，不離不棄守候在旁，並有傳他已豪擲千萬搬至位於屯門海譽的新居，並照原定計劃迎娶女友朱智賢。

不過，二人始終經歷了難關，有傳朱智賢亦需沉澱及冷靜，故只有謝東閔一人為新居張羅佈置，待日後安定才再結婚。

▲ 謝東閔與朱智賢自2017年起便交往。（東星圖片）

圈中筍盤謝東閔

謝東閔一直被喻為圈中筍盤，皆因他的家景富裕，爸爸開髮型屋，媽媽就開外傭介紹所。

2013年，謝東閔更與家人在美孚開沐足店，家裏非常多生意，而正值上位期的他在圈內工作多多，新歌《最冷的一天》亦非常受歡迎。

2017年，朱智賢被指戀上謝東閔，而與中環餐廳老闆Derak分手。

不過，戀情發展近3年，謝東閔與朱智賢都從未承認拍拖，但二人不時一起出席公開活動，又現身於各朋友圈的聚會當中，已是圈中承認的一對，至今次出軌事件發生，戀情終浮面。

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