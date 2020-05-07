【銅芯抗疫口罩】香港郵政料每周派100萬件口罩郵件　工會憂加重前線郵差工作壓力

▲ 香港郵政預計每周能派遞大約100萬件載有口罩的郵件。（資料圖片）

政府將透過香港郵政，向全民派發「銅芯抗疫口罩」，香港郵政預計每周能派遞大約100萬件載有口罩的郵件。香港郵政局員工會主席卓信，擔心口罩派遞量太大，會加重前線郵差的工作壓力。

【銅芯抗疫口罩】創科局證實CuMask生產商是晶苑國際集團 強調沒有利益輸送

負責派遞的香港郵政表示，按照政府現時的物流發貨安排，預計每周能派遞大約100萬件載有口罩的郵件，到主要登記人填報的地址。香港郵政除動員超過2,000名郵差外，亦計劃增聘約80名有郵務經驗的退休人員支援後勤工作。另外亦會精簡處理工序，希望盡快將口罩交到市民手上。

【銅芯抗疫口罩】創科局澄清CuMask並非新興織造廠或南豐紗廠生產 截至下午6時逾157萬人登記

香港郵政局員工會主席卓信形容，派遞口罩帶來的郵件量是歷來最多，擔心增加前線郵差的壓力。他以任職的東九龍派遞局為例，每日平日可派約2,000件掛號信，高峰期則每日最多可處理3,000至4,000件。

他又指，現時日常派遞掛號郵件平均每2分鐘一件，1小時最多可處理30份，如果每日要增加至1萬多件掛號信，是難以承受龐大的工作量。他說，近日天氣炎熱亦增加難度，前線郵差處埋時會感到吃力，又預期派遞時有市民未必在家需回到郵局拿口罩，加上本身登記在郵局拿取口罩的市民，將加重郵局櫃檯工作負擔。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：http://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：陳子謙