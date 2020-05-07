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【降魔的2.0】C君露械偷窺何雁詩黃智雯裙底　拆解風獅爺有何高強法力【有片】

娛樂 12:00 2020/05/07

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

風獅爺（C君飾）全裸現身《降魔的2.0》，造型十分搶鏡。

《降魔的2.0》在昨晚（5月6日）播出的有新角色登場，就是C君飾演的風獅爺，而且他更是「全裸」現身。C君笑言，劇本寫着馬季（馬國明飾）當時看見一個肥腫難分的肉體。

而且《降魔的2.0》的風獅爺十分好色，先後偷窺芷若（黃智雯飾）及捉精靈女生（何雁詩飾）。

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何雁詩飾演的女生突然遇怪風被吹起裙底。（TVB截圖）

芷若（黃智雯飾）成為了風獅爺（C君飾）的目標。（TVB截圖）

風獅爺大戰石敢當

昨晚（6日）《降魔的2.0》講播馬季發現芷若被怪風吹起裙底與非自然現象有關，於是追逐後發現源頭為風獅爺。

風獅爺向馬季透露曾與同為石精靈的石敢當（胡鴻鈞飾）大戰過千回合，最終石敢當落敗後被風獅爺封印於石頭內。

為了找尋石敢當，風獅爺特意從沖繩來港，後來才得悉他已消失。

在日後《降魔的2.0》，喜歡芷若的風獅爺會保護及照顧她，並協助她開啟天眼，讓她可看見自己。

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風獅爺（C君飾）與石敢當（胡鴻鈞飾）曾大戰過千回合。（TVB截圖）

C君飾演的風獅爺全裸現身。（TVB截圖）

風獅爺由福建傳到沖繩

現實中，相傳風獅爺可辟邪，可是因為沖繩不少建築物都放上風獅爺，所以有很多人誤會風獅爺源自沖繩，但其實來自唐朝時期台灣福建省的金門縣，並為當地的守護神，直到明朝才傳到沖繩。

風獅爺的造型主要有立姿及蹲踞兩種，由於風獅爺是雄性，故其外露雄性生殖器，部分神像製作時則不作出形狀，也有部分以蘆葫遮掩或暗喻，風獅爺身上的批風多為紅色或黃色。

部份風獅爺的獅背上騎有一名武士，且手持弓箭，曾有人認為那位武士為封神榜中的申公豹或黃飛虎。所以《降魔的2.0》的風獅爺以全裸造型現身，不是只為惹笑而是有根據。

其造型被推測是由廟宇門口的石獅演變而來，由於獅子被視為萬獸之王，因而也被用作為辟邪物。

有指風獅爺能鎮風止煞，被當地居民設立為屋頂上鎮風的辟邪物，其後更漸漸變成無所不能的萬能神，人民會向風獅爺祈求闔家平安、事業順遂、作物豐收。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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