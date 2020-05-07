【毒蟲來襲】家有20隻隱翅蟲出沒亂咬　皮膚科醫生：腐蝕性毒液可致皮膚潰爛

▲ 隱翅蟲毒液可致皮膚潰爛。

夏天來到，天氣潮濕悶熱，蚊蟲亦開始滋生。近日有台灣網民在社交網站分享，到朋友家相聚後，突然出現多個類似被蚊咬的傷口，抓癢後更開始感染其他地方，其後友人在家中發現「真兇」。

昨日（6日）有網民在facebook群組「寶島健康網」發帖，附上多張雙腳被蟲咬、起水泡、含濃的照片，甚至因為抓癢，開始感染其他地方。她又指，朋友後來在家中捉到多達20隻隱翅蟲，她提醒家有小朋友要注意，最近是隱翅蟲的季節，希望大家不要成為下一個受害人。

過往亦曾有台灣11個月大男嬰和2歲女童患上隱翅蟲皮炎，男嬰的眼睛周遭全是紅斑和膿包，猶如被嚴重灼傷；女童的傷勢相對較輕，但左眼亦同樣有被灼傷的狀況。

男嬰遭隱翅蟲侵襲雙眼灼傷流膿潰爛 醫生：隱翅蟲體液有刺激性

▲ 網民遭隱翅蟲咬傷。（facebook圖片）

切忌拍打隱翅蟲

香港蟲害管理學會主席陳澤森曾接受TOPick訪問，如遇隱翅蟲千萬不能觸摸或拍打牠，因牠會釋出毒液，可用物件如扇、筆等將牠掃走，或用殺蟲水將牠殺死。

他指出，隱翅蟲活躍於夏天，多生活在濕泥、花槽、矮樹叢中，體長約半吋，但在香港不太常見。「隱翅蟲」名字的由來，是因其翅膀隱藏不見，亦因其翅膀細小，飛翔能力不高。 在香港出現的隱翅蟲品種有4至5種，最常見是褐紅與黑色相間的「褐足隱翅蟲」。

▲ 網民指，朋友在家中捉到20隻隱翅蟲。（facebook圖片）

本港皮膚科專科醫生侯鈞翔過往接受TOPick訪問表示，隱翅蟲的毒液具腐蝕性，人的皮膚接觸後會受到相當於二級化學反應的灼傷。

如出現過敏反應未有適當處理，會進一步發炎、起水泡，甚至皮膚潰爛。

他又提醒，若不慎被隱翅蟲汁液碰觸到，應立即沖水，或用梘水開水清洗，把隱翅蟲汁液徹底沖走，如感刺痛可在患處進行敷冰降溫減痛。如皮膚發炎起水泡，應盡快求醫。

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責任編輯：王明芳