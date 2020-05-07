【新冠肺炎】61歲天后麥當娜自爆曾確診　娜姐：初時誤以為患流感

▲ 61歲天后麥當娜自爆曾確診，娜姐：「初時誤以為患流感！」

樂壇天后麥當娜（Madonna）在社交網站發文，透露自己身體擁有新冠肺炎的抗體，全因自己於七星期前的巴黎巡迴演唱會結束後患上新冠肺炎。現時已經康復的娜姐表示，很感激自己能夠協助團隊就著病毒進行研究。

▲ 麥當娜在Instagram上指自己曾染疫。（Instagram圖片）

現年61歲的樂壇天后娜姐麥當娜（Madonna），於香港時間昨晚發文，自爆於七星期前患上新冠肺炎。

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娜姐第一句即表示：「我很感激自己能夠協助團隊研究有關新冠肺炎（Covid-19）的療法。」她提到這段時間許多人都相信了那些危言聳聽的新聞標題，而自己參與了研究能夠幫眾人對病毒有更清晰的了解。

▲ （instagram圖片）

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她又強調：「我最近沒有生病。」但透露之前接受過新冠肺炎的病毒測試呈陽性反應，證實了她曾經患上新冠肺炎。娜姐憶述，相信是她在大約七星期前，結束了巴黎巡迴演唱會後患病，但當時因以為自己得了嚴重的感冒。

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娜姐自爆除了她，還了巡演團隊中的不少成員都有染病，但當時眾人均未有發覺是新冠肺炎，幸好眾人經過治療後已經康復：「感謝上帝，我們現在非常健康。知識就是力量！」