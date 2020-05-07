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【新冠肺炎】61歲天后麥當娜自爆曾確診　娜姐：初時誤以為患流感

娛樂 11:13 2020/05/07

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

61歲天后麥當娜自爆曾確診，娜姐：「初時誤以為患流感！」

樂壇天后麥當娜（Madonna）在社交網站發文，透露自己身體擁有新冠肺炎的抗體，全因自己於七星期前的巴黎巡迴演唱會結束後患上新冠肺炎。現時已經康復的娜姐表示，很感激自己能夠協助團隊就著病毒進行研究。

麥當娜在Instagram上指自己曾染疫。（Instagram圖片）

現年61歲的樂壇天后娜姐麥當娜（Madonna），於香港時間昨晚發文，自爆於七星期前患上新冠肺炎。

【新冠肺炎】天后麥當娜自爆有新冠肺炎抗體　預告明外出呼吸病毒空氣

娜姐第一句即表示：「我很感激自己能夠協助團隊研究有關新冠肺炎（Covid-19）的療法。」她提到這段時間許多人都相信了那些危言聳聽的新聞標題，而自己參與了研究能夠幫眾人對病毒有更清晰的了解。

（instagram圖片）

【忘年戀】 61歲天后麥當娜譜忘年戀　樂壇烈女跟26歲小鮮肉高調談情

她又強調：「我最近沒有生病。」但透露之前接受過新冠肺炎的病毒測試呈陽性反應，證實了她曾經患上新冠肺炎。娜姐憶述，相信是她在大約七星期前，結束了巴黎巡迴演唱會後患病，但當時因以為自己得了嚴重的感冒。

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娜姐自爆除了她，還了巡演團隊中的不少成員都有染病，但當時眾人均未有發覺是新冠肺炎，幸好眾人經過治療後已經康復：「感謝上帝，我們現在非常健康。知識就是力量！」

撰文 : TOPick 柴犬出動

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