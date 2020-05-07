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【救救動物】無良奸商走私瀕臨絕種動物圖利　黃冠鸚鵡慘遭殘忍入樽險死

休閒 12:49 2020/05/07

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日前，有無良奸商偷運24隻野生黃冠鸚鵡，竟然活生生的把牠們塞進膠樽內走私圖利。

人類為了圖利，不時向無辜的小動物下手，日前就有走私客為了偷運24隻野生黃冠鸚鵡（wild cockatoos），竟然活生生的把牠們塞進膠樽內，企圖運離印尼到外地售賣，幸好最後被海關人員發現，及時將黃冠鸚鵡安全救出。

被偷運的黃冠鸚鵡，塞在一個細小的膠水樽內，狀甚痛苦。（取自Earth in Crisis網頁）

據Earth in Crisis的報道指，日前於印尼泗水發生了一宗殘忍的走私案，有無良商人為將24隻瀕臨絕種的野生黃冠鸚鵡走私出國，竟將牠們活生生地塞進一個個細小的礦泉水膠樽內，叫人心寒。如果今次走私成功的話，不法商人將每隻可賺取高達650英鎊（約6,280港元）的暴利。

野生黃冠鸚鵡屬瀕臨絕種動物，2007年已被國際自然保護聯盟（IUCN）列為極度瀕危動物，全球只剩少於7,000隻。這種鸚鵡平均每年只能產卵一次，每次只可產2顆卵，故極為罕有。

幸好，24隻黃冠鸚鵡全被救出，由於牠們已被困一段時間，身體狀況欠佳，因此亦被安排獸醫治療。（取自Earth in Crisis網頁）

從照片可見，被偷運的黃冠鸚鵡體型中等，每隻被塞進一個細小的膠水樽內，動彈不得，並只靠小小的樽口提供氧氣。當地警方接報後，迅速趕至現場，走私者被即場拘捕，而黃冠鸚鵡亦被救出，由於牠們已被困一段時間，身體狀況欠佳，因此亦被安排獸醫治療。

印尼每年均有10,000鸚鵡，包括在印尼北部哈馬黑拉地區被野生捕獲，供應國內和國際非法野生動植物貿易，並約有4成的鸚鵡在偷運途中死去。

記者︰陳日言

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