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【有機抗疫】星級有營廚神營哥教製有機抗疫小食　齊備清肺熱及消炎功效（內附詳細食譜）

社會 11:15 2020/05/07

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

星級有營廚神營哥教授大家自製有機抗疫小食。（網上影片截圖）

疫情下，即使閒時想食零食都想食得有營健康，香港有機資源中心特意請來星級有營廚神營哥以有機材料，教授大家自製有機抗疫小食—有機馬齒莧配果仁麥包及墨西哥薄餅，註冊中醫師楊明霞指該款小食具清熱、保虛、潤腸、通便功效。

【有機蔬菜】菜心最易惹蟲7成蔬菜含除害劑殘餘　浸大教授：不要日日食菜心

有機馬齒莧配果仁麥包及墨西哥薄餅　材料: (6-8人分量)

  • 水 4公升
  • 有機果仁麥包/麥包 4片
  • 墨西哥薄餅 3-4片
  • 有機馬齒莧 1斤半 (去莖撕菜葉約900克)
  • 有機蒜頭 2-3個 (切茸)
  • 有機松子仁 120克
  • 有機芝士 1塊
  • 生粉 1湯匙
  • 水 2湯匙

調味：

  • 糖 2茶匙
  • 黑椒碎 1茶匙
  • 鹽 1/4茶匙

烹調步驟：

  • 清洗有機馬齒莧，去莖撕菜葉
  • 有機蒜頭去蒜衣及切茸
  • 熱鍋後加上少許油，放入馬齒莧炒，再加入蒜頭
  • 把炒熟的馬齒莧切茸
  • 用白鑊中火炒烘有機松子仁，炒香後再加入切茸的馬齒莧、2湯匙水、少許黑椒碎、少許鹽、少許糖及1湯匙茨水
  • 把炒熟的莧菜餡料放涼20分鐘後加入已炒好的松子仁拌勻，備用

食法(一)：配有機果仁麥包/麥包

（網上影片截圖）

食法(二)：配墨西哥薄餅

（網上影片截圖）

【消暑湯水】夏日炎炎肝火旺盛　中醫推介簡易湯水清熱降火【附湯水食譜】

註冊中醫師楊明霞指抗疫就要減低口渴的感覺，平時要減少進食熱氣的食物，多吃蒸煮炆燉的食物。這個食譜內有馬齒莧，馬齒莧具清熱和祛濕作用，如果有肺熱的人可以盡量多吃一點。食譜內亦有蒜頭，具抗氧化及消炎作用，同時有助可以減低馬齒莧的寒涼。同一時間，松子仁亦有潤腸通便及補虛損的作用，可以清除身體多餘的肺熱。

中醫師楊明霞指抗疫時要減少進食熱氣的食物。（網上影片截圖）

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責任編輯：郭家穎

 

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