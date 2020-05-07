【有機抗疫】星級有營廚神營哥教製有機抗疫小食 齊備清肺熱及消炎功效（內附詳細食譜）
社會 11:15 2020/05/07
疫情下，即使閒時想食零食都想食得有營健康，香港有機資源中心特意請來星級有營廚神營哥以有機材料，教授大家自製有機抗疫小食—有機馬齒莧配果仁麥包及墨西哥薄餅，註冊中醫師楊明霞指該款小食具清熱、保虛、潤腸、通便功效。
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有機馬齒莧配果仁麥包及墨西哥薄餅 材料: (6-8人分量)
- 水 4公升
- 有機果仁麥包/麥包 4片
- 墨西哥薄餅 3-4片
- 有機馬齒莧 1斤半 (去莖撕菜葉約900克)
- 有機蒜頭 2-3個 (切茸)
- 有機松子仁 120克
- 有機芝士 1塊
- 生粉 1湯匙
- 水 2湯匙
調味：
- 糖 2茶匙
- 黑椒碎 1茶匙
- 鹽 1/4茶匙
烹調步驟：
- 清洗有機馬齒莧，去莖撕菜葉
- 有機蒜頭去蒜衣及切茸
- 熱鍋後加上少許油，放入馬齒莧炒，再加入蒜頭
- 把炒熟的馬齒莧切茸
- 用白鑊中火炒烘有機松子仁，炒香後再加入切茸的馬齒莧、2湯匙水、少許黑椒碎、少許鹽、少許糖及1湯匙茨水
- 把炒熟的莧菜餡料放涼20分鐘後加入已炒好的松子仁拌勻，備用
食法(一)：配有機果仁麥包/麥包
食法(二)：配墨西哥薄餅
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註冊中醫師楊明霞指抗疫就要減低口渴的感覺，平時要減少進食熱氣的食物，多吃蒸煮炆燉的食物。這個食譜內有馬齒莧，馬齒莧具清熱和祛濕作用，如果有肺熱的人可以盡量多吃一點。食譜內亦有蒜頭，具抗氧化及消炎作用，同時有助可以減低馬齒莧的寒涼。同一時間，松子仁亦有潤腸通便及補虛損的作用，可以清除身體多餘的肺熱。
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責任編輯：郭家穎