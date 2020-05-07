【家品速報】Tefal變形機械臂吸塵機　高效能過濾99.99%塵埃

▲ Air Force 360 Flex Pro吸頭每分鐘高達6,500次轉動，充電3小時可長達35分鐘吸塵時間，售價$3,998。（被訪者提供）

主婦們在家打掃，最怕家具「阻頭阻勢」，要拉動梳化方能深入罅隙，隨時弄至腰痠背痛。畢竟一般吸塵機無法直接伸進去，必須彎腰遷就，可想而知長期下來對腰部造成多大勞損。

靈活功能 減塵埃飛揚

與其要人遷就機器，不如找一部處處貼心的吸塵機。Tefal新推出Air Force 360 Flex Pro無綫吸塵機，最大特點是市面上唯一有「Flex可彎曲吸管」，輕輕一按，吸管立刻屈曲成Ｌ形，猶如變形機械臂，即使是對付難以觸及的塵埃，用家也能挺直腰骨，毋須彎腰遷就。與市面上的無綫吸塵機，大多都使用直吸管，要不就是軟管，但前者不夠靈活，後者則難以操作，功能上更考慮到用家的需要。

▲ 一按即拆式除塵盒，難纏的毛髮亦可輕鬆去除。（被訪者提供）

另一是這吸塵機的Air Force Cyclonic塵埃分離技術，吸力長時間穩定之餘，強勁氣旋更令散開的灰塵集中成一塊，清理集塵器時就不會四處飄揚，造成二次污染。吸塵機還具備高效能過濾網，有效過濾99.99%塵埃，眨眼間就把塵埃一網打盡。

雙手毋須沾到塵埃

至於女士們常感煩惱的滿地脫落頭髮的問題，使用過吸塵機便知曉，吸塵機的吸咀常纏着毛髮，這機在塵埃處理設計方便，設有一按即拆式除塵盒，便可輕鬆去除吸咀上纏住的毛髮。此外，可拆除濾芯，讓雙手不用接觸污垢，乾淨衞生。

▲ 燈罩上的灰塵常被人遺忘，有此無綫吸塵機除塵變得容易。（被訪者提供）

Air Force 360 Flex Pro的Power Slim Vision吸頭，每分鐘高達6,500次轉動，無論是不同地板、地毯等，都一樣適用，加上吸扒前的LED燈，暗角中的塵垢也頓時一清二楚。

另外，還有專門應付櫃頂和天花板等高處的高位吸咀，毋須花力氣把吸塵機舉高，也能從容處理。

▲ Flex可彎曲吸管，徹底吸走家中所有角落的塵埃及毛髮，附上的迷你刷頭，有養寵物的家居十分適合。（被訪者提供）

吸塵拖地一次過

為追求潔淨如新的家居，即使再疲累，也要先吸塵，後拖地才行？Tefal Air Force 360 Flex Pro吸塵和拖地可以同時進行，只要裝上將於第三季推出的Aqua Head配件，此配件由0.35L水箱及拖地頭抹布組成，注滿水可連續清潔200m的表面，吸塵及拖地一次過，節省兩倍時間和力氣。

記者：周美好