  • 30°C
香港時間 : 2020507日 (四) 17:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【家品速報】Tefal變形機械臂吸塵機　高效能過濾99.99%塵埃

精明消費 15:53 2020/05/07

分享：

熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

Air Force 360 Flex Pro吸頭每分鐘高達6,500次轉動，充電3小時可長達35分鐘吸塵時間，售價$3,998。（被訪者提供）

主婦們在家打掃，最怕家具「阻頭阻勢」，要拉動梳化方能深入罅隙，隨時弄至腰痠背痛。畢竟一般吸塵機無法直接伸進去，必須彎腰遷就，可想而知長期下來對腰部造成多大勞損。

靈活功能 減塵埃飛揚

與其要人遷就機器，不如找一部處處貼心的吸塵機。Tefal新推出Air Force 360 Flex Pro無綫吸塵機，最大特點是市面上唯一有「Flex可彎曲吸管」，輕輕一按，吸管立刻屈曲成Ｌ形，猶如變形機械臂，即使是對付難以觸及的塵埃，用家也能挺直腰骨，毋須彎腰遷就。與市面上的無綫吸塵機，大多都使用直吸管，要不就是軟管，但前者不夠靈活，後者則難以操作，功能上更考慮到用家的需要。

一按即拆式除塵盒，難纏的毛髮亦可輕鬆去除。（被訪者提供）

另一是這吸塵機的Air Force Cyclonic塵埃分離技術，吸力長時間穩定之餘，強勁氣旋更令散開的灰塵集中成一塊，清理集塵器時就不會四處飄揚，造成二次污染。吸塵機還具備高效能過濾網，有效過濾99.99%塵埃，眨眼間就把塵埃一網打盡。

雙手毋須沾到塵埃

至於女士們常感煩惱的滿地脫落頭髮的問題，使用過吸塵機便知曉，吸塵機的吸咀常纏着毛髮，這機在塵埃處理設計方便，設有一按即拆式除塵盒，便可輕鬆去除吸咀上纏住的毛髮。此外，可拆除濾芯，讓雙手不用接觸污垢，乾淨衞生。

燈罩上的灰塵常被人遺忘，有此無綫吸塵機除塵變得容易。（被訪者提供）

Air Force 360 Flex Pro的Power Slim Vision吸頭，每分鐘高達6,500次轉動，無論是不同地板、地毯等，都一樣適用，加上吸扒前的LED燈，暗角中的塵垢也頓時一清二楚。

另外，還有專門應付櫃頂和天花板等高處的高位吸咀，毋須花力氣把吸塵機舉高，也能從容處理。

Flex可彎曲吸管，徹底吸走家中所有角落的塵埃及毛髮，附上的迷你刷頭，有養寵物的家居十分適合。（被訪者提供）

吸塵拖地一次過

為追求潔淨如新的家居，即使再疲累，也要先吸塵，後拖地才行？Tefal Air Force 360 Flex Pro吸塵和拖地可以同時進行，只要裝上將於第三季推出的Aqua Head配件，此配件由0.35L水箱及拖地頭抹布組成，注滿水可連續清潔200m的表面，吸塵及拖地一次過，節省兩倍時間和力氣。

記者：周美好

相關文章

【2020母親節】買iPhone SE搭配Apple Watch　新款手機加運動手錶配備測心跳
16:13 2020/05/05
【2020母親節】買iPhone SE搭配Apple Watch　新款手機加運動手錶配備測心跳
【Dyson新店】全港首間Dyson旗艦體驗館5月8日開幕　任試電器及免費體驗頭髮護理
11:25 2020/05/04
【Dyson新店】全港首間Dyson旗艦體驗館5月8日開幕　任試電器及免費體驗頭髮護理
【新蘋果iPhone】第二代iPhone SE升級至最快晶片+最出色單相機系統　售價$3399起4月17日起接受預訂
11:38 2020/04/16
【新蘋果iPhone】第二代iPhone SE升級至最快晶片+最出色單相機系統　售價$3399起4月17日起接受預訂
科技產品 設計 家電 家居

最高瀏覽

【銅芯抗疫口罩CuMask】何栢良：口罩濾芯主要是用作辟味　4種高危人士不應配戴
11:32 2020/05/06
【銅芯抗疫口罩CuMask】何栢良：口罩濾芯主要是用作辟味　4種高危人士不應配戴
投資炒iPhone受騙遭滋擾追債　麥長青索償百萬庭上爆任無綫嘉賓收500元利是
16:18 2020/05/06
投資炒iPhone受騙遭滋擾追債　麥長青索償百萬庭上爆任無綫嘉賓收500元利是
【女神拍拖】唐詩詠自爆發展不倫戀？　生日感嘆：我覺得自己係佢嘅情婦
今日 09:59
【女神拍拖】唐詩詠自爆發展不倫戀？　生日感嘆：我覺得自己係佢嘅情婦