【疫情減壓】迪士尼YouTube Channel播免費煙花騷　超夢幻體驗18分鐘任睇【有片】

▲ 迪士尼官方頻道上載免費煙花騷，全長18分鐘的「Happily Ever After」 煙花表演，讓大家安坐家中，也能感受震撼的視覺效果。（Disneyland官方相片）

新冠疫情肆虐期間，不少娛樂場所都關閉，卡啦OK、主題樂園都無得去。有見及此，迪士尼公園轉個新方法，提供網上渠道讓大家一解思「園」之苦！日前，迪士尼官方頻道上載免費煙花騷，讓闊別樂園多月的朋友，在家也能享受夢幻Show Time！

▲ 迪士尼的YouTube頻道上載「Happily Ever After」 煙花表演，小朋友即使避疫留家也能睇騷！「（Disney Parks@YouTube）

其實自疫情開始，迪士尼官方頻道已時不時上載「Virtual Tour」系列影片，以介紹其創作工作的不同部分。同時為了讓小朋友消磨解悶，也曾發布一段在家畫蜘蛛俠的教學影片。

不過，可能知道粉絲們最想念的，仍是樂園內大大小小的精彩表演，故特意上載全長共18分鐘的「Happily Ever After」 煙花表演，讓大家安坐家中，也能感受震撼的視覺效果。配上一首首經典主題曲，彷如親歷其境！

影片一公布，旋即吸引大量粉絲觀看。不少人更留言說：「感動到喊」、「每晚都要睇」，更有人笑指：「大家終於不用自己錄影煙花表演了。」雖然看似疫情暫時緩和，但距離回復正常生活的日子，仍需一段時間。在這段常留在家的日子，看煙花騷也是一大樂事呢！

記者：Panda