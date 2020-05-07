【新冠肺炎】世衛解構新冠肺炎患者「復陽」原因　或是肺部排走死亡細胞的康復過程

▲ 世衛表示，新冠肺炎患者「復陽」，有可能是肺部仍在排走死亡細胞，屬於康復過程。

新冠肺炎疫情未止，部分患者更出現「復陽」情況，出院後對病毒再呈陽性反應。但世界衛生組織專家表示，這未必是再度感染，有可能是體內仍在排走肺部的死亡細胞，導致患者的病毒檢測結果再呈陽性。

世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）日前接受BBC訪問時指，肺部在康復過程中，會排走死掉的細胞；當這些已死亡的細胞去到喉部和口腔位置，以致較易檢測出病毒。但她表示，這不是具傳染性的病毒，也不是復發，而是一個康復的過程。

她又指，患者痊癒後，體內抗體至少會存留2至3星期，但至於何時失效或是否永久免疫，目前仍有待確認。世衛表示要有系統性地蒐集康復患者的樣本，以了解患者需要多少時間排出活病毒，以及病毒是否具傳染性。

中美研究：康復後最長需8天排清病毒

早前一項由中國與美國共同研究的結果指出，有一半輕度患者康復後仍帶有新型冠狀病毒。即使病症消失，病毒仍可留在體內長達8天。有研究人員建議，患者康復後至少再隔離14天。

港大醫學院：病毒在22℃環境可存活14日

港大醫學院公共衞生學院公共衞生實驗室科學分部主任潘烈文教授的團隊，早前研究新冠病毒在不同環境的感染力。

團隊在實驗室量度病毒在不同溫度下減少速度，發現在愈高溫的環境，病毒愈快失去感染力。以下是病毒在不同溫度，失去感染力所需的時間：

4℃：14日後病毒仍然穩定

22℃：14日

37℃：2日

56℃：30分鐘

70℃： 5分鐘

團隊又指，若市民擔心自己衣物曾接觸病毒，例如曾接觸患者或照顧家居隔離人士，可用60度的熱水浸泡半小時再洗。

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責任編輯：羅嘉欣