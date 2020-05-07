【無品乘客】自私大媽巴士除鞋放腳上凳　拉低口罩開咪大聲播歌轟炸

▲ 自私大媽巴士除鞋放腳上凳，拉低口罩開咪大聲播歌轟炸。

新冠肺炎疫情肆虐，公共交通等密封空間是病毒的溫床，為己為人，乘客應提高意識，做好防疫措施。但非常時期下，仍有人做出罔顧公德心的行為。有網民分享，一名大媽乘坐巴士時，「飛象過河」除鞋放腳上對面坐位，更拉低口罩，又開大手機聲響聽歌，自私行為惹來網民鬧爆。

一名網民於Facebook群組「Tai Po 大埔」發文並分享圖片，可見一名中年婦人，坐在4人卡位，她除鞋把腳擱在對面座位上，旁邊更放有一架購物手拉車，幾乎一人霸佔了4個座位。

網民又於帖文批評，該名大媽更拉低口罩，並開大手機聲響聽歌，對其他乘客造成滋擾。

識得坐一定係咁樣坐最舒服，仲要除低口罩開大手機Volume陪佢一齊聽普通話歌。

帖文引起不少網民關注，不少人留言指責大媽「自私」、「無公德心」、「佢比哂四個位錢？」、「自己屋企呀」，又擔心她的行為有播毒風險，「眼耳口鼻身都在播毒」、「消一百次毒都唔夠」。

病毒在巴士車廂可漂浮4.5米

台灣胸腔暨重症科醫生黃軒在電視節目中指出，公共交通工具有機會成為播毒場所，在密閉的冷氣巴士車廂內，病毒可以飄浮至4.5米。

他續指，巴士上最髒的地方是地板，由於咳嗽、打噴嚏時自然動作為往前、往下，因此地上恐濺滿飛沫及病毒。很多人卻習慣把個人物品放在地上，他建議別再這樣做。

【新冠肺炎】病毒在密封冷氣巴士可漂浮4.5米 台醫生：最髒地方是地板

【交通工具防疫】打工仔逼港鐵巴士易染疫 港版伽利略拆解港鐵巴士車廂2大高危位

TOPick推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：王俊賢