  • 30°C
香港時間 : 2020507日 (四) 13:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【崇光大減價】SOGO 35周年賞化妝品護膚品推介　SK-II皇牌套裝+YAMAN美容儀+GUCCI唇膏香水$610起

精明消費 12:16 2020/05/07

分享：

熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

為大家推介SOGO 35周年賞的超值化妝品及護膚品。（相片來源：SK-II）

今年SOGO暫停舉辦半年一度5月份的「感謝祭」，改為「SOGO 35周年賞」，為期近2個月，為大家推介一些超值化妝品護膚品！當中SK-II及GUCCI更加是靚媽靚太扮靚之選！

SK-II

SK-II由5月8日至21日發售多款皇牌限量套裝，精選套裝除了加入熱賣產品之外，還有適用於日常護膚的基本套裝，是新手入門之選。

銅鑼灣店：

SK-II皇牌緊緻修護套裝HK$780（價值：HK$1,014）

（相片來源：SK-II）

SK-II 鑽光亮膚精華套裝 HK$3,100（價值：HK$4,204）

（相片來源：SK-II）

尖沙咀店：

SK-II立體緊緻活膚套裝 HK$1,140（價值：HK$1,474）

（相片來源：SK-II）

SK-II清瑩水嫩精華套裝 HK$2,010（價值：HK$2,711）

（相片來源：SK-II）

凡於崇光銅鑼灣或尖沙咀店選購套裝，更可以加HK$74升級至春日娃娃限量版神仙水。

GUCCI

GUCCI將於5月15日至6月18日推出多款限定皇牌優惠套裝，包括經典香氛及全新妝品，由HK$610至HK$1,515不等！

魅惑唇色套裝 HK$610

唇膏兩支、迷你版香氛 5ML、精美化妝袋（相片來源：GUCCI）

柔滑底妝套裝 HK$845

Gucci Beauty最新粉底、唇膏、啞緻粉餅、旅行裝睫毛膏 1ML、迷你版香氛 5ML、精美化妝袋（相片來源：GUCCI）

Bloom 香氛套裝 HK$855

Bloom 香氛 50ML、旅行裝香氛 7.4ML、額外獲贈迷你版香氛 5ML（相片來源：GUCCI）

凡購買任何Gucci彩妝及香氛產品滿 HK$1,600 即可獲贈精美化妝袋，內含旅行裝睫毛膏及香氛。

旅行裝睫毛膏 1ML 、旅行裝香氛 7.4ML 、迷你版香氛 5ML 、精美化妝袋（相片來源：GUCCI）

YAMAN

YAMAN在SOGO 35周年賞的不同時期推出多款美容儀，留在家抗疫同時為自己扮靚靚！

YAMAN RF 射頻再生亮眼美顏機 （薰衣草色） （HRF-20V-EYE-HK）及RF離子深層潔淨薄膜15塊　HK$3,178 （總值HK$4,540） 

優惠期：6月5日至6月18日

新出的美顏機能針對眼部細紋，提亮雙眼。（相片來源：YAMAN）

YAMAN RF 射頻旋風按摩滾輪　HK$1,898 （原價HK$2,780） 

（相片來源：YAMAN）

發售日期：5月15日至5月24日（尖沙咀店）；6月5日至6月18日（銅鑼灣店）

YAMAN STA-202N-HK 智能彩光脫毛器　HK$2,348 （原價HK$3,680） 

（相片來源：YAMAN）

發售日期：4月22日至5月21日（銅鑼灣店）

SOGO 35周年賞更多抵買產品，即睇【下一頁

SOGO 35周年賞慳錢攻略，即睇【第二頁

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間： https：//bit.ly/2V94aIF

責任編輯：王芷瑩

著數優惠 開倉 科技產品 美容 SOGO

最高瀏覽

【銅芯抗疫口罩CuMask】何栢良：口罩濾芯主要是用作辟味　4種高危人士不應配戴
11:32 2020/05/06
【銅芯抗疫口罩CuMask】何栢良：口罩濾芯主要是用作辟味　4種高危人士不應配戴
投資炒iPhone受騙遭滋擾追債　麥長青索償百萬庭上爆任無綫嘉賓收500元利是
16:18 2020/05/06
投資炒iPhone受騙遭滋擾追債　麥長青索償百萬庭上爆任無綫嘉賓收500元利是
【慘無人道】為減輕單親媽媽負擔 17歲少年慘被僱主凌虐電擊食狗屎
12:53 2020/05/06
【慘無人道】為減輕單親媽媽負擔 17歲少年慘被僱主凌虐電擊食狗屎