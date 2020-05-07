【崇光大減價】SOGO 35周年賞化妝品護膚品推介　SK-II皇牌套裝+YAMAN美容儀+GUCCI唇膏香水$610起

▲ 為大家推介SOGO 35周年賞的超值化妝品及護膚品。（相片來源：SK-II）

今年SOGO暫停舉辦半年一度5月份的「感謝祭」，改為「SOGO 35周年賞」，為期近2個月，為大家推介一些超值化妝品護膚品！當中SK-II及GUCCI更加是靚媽靚太扮靚之選！

SK-II

SK-II由5月8日至21日發售多款皇牌限量套裝，精選套裝除了加入熱賣產品之外，還有適用於日常護膚的基本套裝，是新手入門之選。

銅鑼灣店：

SK-II皇牌緊緻修護套裝HK$780（價值：HK$1,014）

▲ （相片來源：SK-II）

SK-II 鑽光亮膚精華套裝 HK$3,100（價值：HK$4,204）

▲ （相片來源：SK-II）

尖沙咀店：

SK-II立體緊緻活膚套裝 HK$1,140（價值：HK$1,474）

▲ （相片來源：SK-II）

SK-II清瑩水嫩精華套裝 HK$2,010（價值：HK$2,711）

▲ （相片來源：SK-II）

凡於崇光銅鑼灣或尖沙咀店選購套裝，更可以加HK$74升級至春日娃娃限量版神仙水。

GUCCI

GUCCI將於5月15日至6月18日推出多款限定皇牌優惠套裝，包括經典香氛及全新妝品，由HK$610至HK$1,515不等！

魅惑唇色套裝 HK$610

▲ 唇膏兩支、迷你版香氛 5ML、精美化妝袋（相片來源：GUCCI）

柔滑底妝套裝 HK$845

▲ Gucci Beauty最新粉底、唇膏、啞緻粉餅、旅行裝睫毛膏 1ML、迷你版香氛 5ML、精美化妝袋（相片來源：GUCCI）

Bloom 香氛套裝 HK$855

▲ Bloom 香氛 50ML、旅行裝香氛 7.4ML、額外獲贈迷你版香氛 5ML（相片來源：GUCCI）

凡購買任何Gucci彩妝及香氛產品滿 HK$1,600 即可獲贈精美化妝袋，內含旅行裝睫毛膏及香氛。

▲ 旅行裝睫毛膏 1ML 、旅行裝香氛 7.4ML 、迷你版香氛 5ML 、精美化妝袋（相片來源：GUCCI）

YAMAN

YAMAN在SOGO 35周年賞的不同時期推出多款美容儀，留在家抗疫同時為自己扮靚靚！

YAMAN RF 射頻再生亮眼美顏機 （薰衣草色） （HRF-20V-EYE-HK）及RF離子深層潔淨薄膜15塊 HK$3,178 （總值HK$4,540）

優惠期：6月5日至6月18日

▲ 新出的美顏機能針對眼部細紋，提亮雙眼。（相片來源：YAMAN）

YAMAN RF 射頻旋風按摩滾輪 HK$1,898 （原價HK$2,780）

▲ （相片來源：YAMAN）

發售日期：5月15日至5月24日（尖沙咀店）；6月5日至6月18日（銅鑼灣店）

YAMAN STA-202N-HK 智能彩光脫毛器 HK$2,348 （原價HK$3,680）

▲ （相片來源：YAMAN）

發售日期：4月22日至5月21日（銅鑼灣店）

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責任編輯：王芷瑩