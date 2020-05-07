【慘無人道】慘遭變態僱主凌虐電擊餵食狗屎　17歲單親少年哭訴︰欠媽媽好多母親節

▲ 台灣一名17歲單親少年慘遭變態僱主凌虐被餵食狗屎，被救出後立即安慰媽媽。

台灣彰化一名17歲單親少年慘遭變態僱主凌虐事件，引起全城公憤。受虐少年與媽媽昨日（7日）現身剖白，少年哭訴自己差點無命，幸獲救後送院做手術，現正慢慢康復，已返回老家陪伴媽媽，揚言今後要好好孝順媽媽，「欠了媽媽好多個母親節。」

綜合台灣傳媒報道，彰化縣17歲單親少年小羅（化名）為減輕媽媽負擔，去到桃園做鐵工兼學徒，卻遇到姓詹的變態老闆，對他和另一21歲姓林的員工施虐。

今年一月起，老闆將他們囚禁了3個多月，期間不給飯吃，更以氣槍、電擊棒、球棒等施虐，甚至餵他們食狗屎、食煙頭，其中小羅被虐至滿身BB彈痕，被電擊燒傷及皮膚壞死，3隻腳趾需要截肢。詳細案情，請看【上一頁】

家貧母子相依為命

老闆將少年押至桃園員工宿舍時，少年趁機脫逃報警，上月10日終獲救，送院做手術及治療超過半個月後，返回老家養傷。

小羅剖白身世透露，自己3歲喪父，與由越南嫁到台灣的媽媽相依為命，媽媽在麵攤工作撫養他，收入不多，但他性格貪玩，常與朋友半夜外出耍樂。中學時期，與朋友一次去飆車時發生嚴重車禍，媽媽不眠不休照顧他，令他深切反省，決定發奮去報讀夜校，後來為賺錢幫補家計休學，豈料遇上變態老闆。

受虐少年︰以後陪著媽媽

小羅回家後第一時間是安慰媽媽及道歉，並承諾今後一定會好好孝順媽媽。

我欠媽媽好多個母親節，以後要陪著媽媽，不會再讓媽媽擔心了。

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責任編輯︰林綺玲