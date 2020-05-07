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【泯滅人性】照顧79歲癱瘓母親嫌煩　冷血兒子將媽媽活埋廢棄墓坑

健康 17:29 2020/05/07

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

不孝子活埋癱瘓母至廢棄墓坑。

陝西發生一宗駭人弒母案，一名男子將79歲癱瘓母親活埋於2米深的廢棄墓坑，後被妻子揭發後報警救助，最後警方從墓坑成功救出老人，並立即送院救治，目前生命體徵平穩。

綜合内地傳媒報道，一名張姓女子5月5日上午報警指，自5月2日晚上馬姓丈夫將79歲奶奶（馬某母親）用手推車拉出去後，至今未歸。

據悉，丈夫於5月3日凌晨2點回家，告訴妻子張某說自己已將母親送至靖邊縣新車站，並僱用了一輛客貨車，送往甘肅省親戚家中。

不過，家人起疑並趕至車站尋找老人未果，而丈夫亦突然失蹤，後報警求助。直至5月3日後，警方才找到丈夫，當時丈夫還堅稱將母親送至親戚家，但最後他言辭閃爍，神色慌張，回答問題前後矛盾，故坦白一切，指於5月2日下午8時，將母親拉到一個廢棄墓坑倒進去活埋。

警方確認地點後，派人立即挖掘。據悉墓穴用黃土封住，但沒有用腳踩實。挖掘中途聽見有隱約呼救聲，並成功將79歲老人救出。

老人被救出。(影片截圖)

目前，老人生命體徵平穩，犯罪嫌疑人馬某因涉故意殺人罪已拘捕。

當地警方透露，涉事疑犯是婦人的大兒子，此前婦人和二兒子居住，但二兒子去年生病無力照顧，轉由大兒子照顧。可能是照顧得嫌煩了，就做出這樣的壞事，婦人的媳婦回家找不到老人所以報警，疑犯平時在縣城打工居住，農忙時回老家務農。

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責任編輯：羅嘉欣

殘疾 壓力 生死教育 甘肅省 癱瘓 家庭關係

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