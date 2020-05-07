【豬油血漿】奶茶汽水當水飲患急性胰腺炎　29歲運動健將抽出豬油色血漿保命

▲ 內地一名29歲男子，半年來持續把奶茶、汽水當水喝，抽血時抽出奶白色豬油血漿。

飲食習慣不良，隨時有致命危機。內地一名29歲男子，半年來持續把奶茶、汽水當水喝，令體重暴增超過40公斤之外，更出現劇烈腹痛而需送入ICU搶救，確診是急性胰腺炎及糖尿病，抽出來的血漿呈奶白色，形容豬油。醫生表示，這個症狀可能是高血脂症引起的急性胰腺炎，若不馬上治療，後果不堪設想。

據《澎湃新聞》報道，浙江寧波29歲男子陳成（化名）以前是一名運動健將，每次運動完就要喝一杯加冰奶茶，但因為天氣寒冷，加上受疫情影響，近數個月來沒有再運動，但喝奶茶汽水的習慣不改，反而變本加厲：

只要一口渴，我就喝飲料或奶茶，這個習慣持續了近半年。

在這段期間，陳成體重急增逾40公斤。近日他突然腹痛，並逐漸出現呼吸困難的症狀，到醫院檢查後確診是急性胰腺炎、糖尿病，需轉入深切治療部救治。主診醫生姚麗娜抽血時發現，他的三酸甘油脂超出正常水平20多倍，總膽固醇水平則超出常人4倍：

血漿竟是奶白色，像豬油一樣，可能是高血脂症引起的急性胰腺炎。

姚麗娜表示，如陳成不馬上治療，一旦轉為重症胰腺炎，後果不堪設想。而陳成經兩次血液灌流後，病情漸趨穩定，可轉至普通病房繼續治療。她續指，陳成血液裡充斥油脂，是和愛喝奶茶及不運動的生活習慣有關。

她表示，奶茶是高糖、高油、高熱量的代名詞，沒有營養價值，可稱為垃圾食品。市面上奶茶加入奶精，多由椰子油製成，而椰子油含大量飽和脂肪酸，會加速體內製造膽固醇，血脂肪也會急速上升，形成血管硬化。

醫生：牛奶血可致血管栓塞增中風風險

香港紅十字會輸血服務中心醫務總監李卓廣醫生，曾受訪指出，不少港人出現「牛奶血」問題，成因是他們吃得太肥膩，長期過量吸收油分，令原本呈半透明金黃色的血漿和血小板變成奶黃色。

李醫生指出，血液三酸甘油脂過高可引致胰臟發炎問題，會令血脂增加出現「牛奶血」，長遠令血管栓塞，增加患心臟病及中風風險。

他提醒，市民應少食高脂食物，例如打邊爐時，少吃肥牛等肉類、生根、響鈴及不要點麻辣湯。而餐飲盡量不選擇咖啡或茶，可選擇檸水，又或在餐後2、3小時才喝茶或咖啡，待身體有充足時間吸收食物中的鐵質，同時適量進食含豐富鐵質的食物。

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責任編輯：羅嘉欣