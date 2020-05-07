【2020母親節】天際100本月8日重新開放　身份證有「9」字享買一送二優惠

▲ 天際100特別推出港人專享門票買一送二優惠。

天際100香港觀景台（天際100）將於5月8日重新開放，並會在5月8日至6月30日期間推出「天際100攜手同行9週年」優惠，為香港人打打氣！天際100誠邀港人趁着即將來臨的母親節，與媽媽攜手高空遊香港，一同賞美景嚐美食！

「天際100攜手同行9週年」優惠詳情：

港人專享門票優惠 身份證號碼有「9」字即享買一送二

5月8日至6月30日期間，出示有效香港身份證並購買正價成人門票一張（原價港幣188元），身份證號碼包含「9」字即可免費獲贈多兩張門票，即買一送二！折扣後平均一張門票只需港幣63元；其他港人出示有效香港身份證亦可享有買一送一優惠。

全新二人下午茶及期間限定套票優惠 母親節最佳禮物

為配合9週年推廣，深受歡迎的Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong二人下午茶也推出全新菜式，提供鹹及甜點各四款，以美景和美食緩和大家多月來抗疫的緊張心情。

▲ Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong二人下午茶推出了全新菜式，提供鹹及甜點各四款。（圖片來源：天際100提供）

鹹點包括層次豐富粟米忌廉香辣雞肉迷你軟包、經典奧巴茲達芝士勞根麵包、烤蘑菇芝士酥皮盒及煙三文魚瑞士卷配檸檬醬，味道清新可口。甜點則包括充滿香港情懷的香草杏莓港式奶茶慕斯、香醇濃郁的脆脆朱古力布朗尼、紅桑子綠茶朱古力杯及香甜鬆軟的英式鬆餅配果醬及奶油忌廉。

日期及時間：5月8日起，中午12時至下午6時供應

套票：天際100標準門票兩張及兩位用下午茶

售價：港幣499元（不設加一服務費），於天際 100 官方網站發售，每日供應有限，售罄即止

全新「日落晚餐」 於全港最高地標品嚐雲端上的美味及享受夕陽美景

黃昏晚霞份外迷人，Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong亦推出全新的「日落晚餐」及優惠套票。

「日落晚餐」由三道菜組成，頭盤可選餐湯或沙律，主菜則有四款選擇，包括鮮嫩的大蝦蘑菇扭紋粉配蕃茄蜆殼汁、味道濃郁的慢煮牛面頰配香蒜薯蓉再澆上紅酒汁和惹味的泰式椰汁紅咖喱雞配雜菜及白飯，另有素食之選焗蘑菇千層麵配車打菠菜忌廉汁；最後以精緻的甜品作結，可配是日精選蛋糕或窩夫伴北海道牛乳雪糕，晚餐後更可到天際100東面觀景台欣賞「愛在天際」光影匯演，特色的投影與窗外的維港景致互相暉映。

▲ 全新的「日落晚餐」由三道菜組成，可以一邊觀賞夕陽西下華燈初上的香港美景，一邊品嚐由香港麗思卡爾頓酒店主理的精緻美食。（圖片來源：天際100提供）

日期及時間：5月8日起，下午5時至8時供應

套票：天際100成人標準門票一張及Café 100三道菜晚餐一份

售價：港幣399 元（不設加一服務費），於天際 100 官方網站發售

港幣9元換領每週精選禮品 每星期不一樣款式

於9週年推廣期間，天際100禮品店亦將大派福利，禮品店將每星期推出不同款式的精選小禮品，只需港幣9元就可買到！

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責任編輯：陳珈希