天際100香港觀景台5月8日重開　港人享門票買一送一或二優惠【附優惠詳情】

▲ 天際100香港觀景台將於明日（8日）重新開放，並推出多項優惠。（圖片由天際100提供）

本港新冠肺炎疫情緩和，天際100香港觀景台（天際100）今日（7日）宣佈，將於明日（8日）重新開放，營業時間至每日早上11時至晚上8時，並由明日至6月30日期間推出「天際100攜手同行9週年」優惠，港人出示有效香港身份證可享有門票買一送一優惠，身份證號碼如包含「9」字，更可享有門票買一送二優惠。

天際100表示，開業至今，陪伴不少香港人度過許多重要又難忘的時刻，為答謝香港人多年來的支持，故推出多項優惠， 並鼓勵香港人遊香港，以及慶祝母親節。

▲ 天際100香港觀景台重開後優惠詳情。（圖片由天際100提供）

「天際100攜手同行9週年」優惠詳情：

1）港人門票優惠 身份證號碼有「9」字即享買一送二

由5月8日至6月30日期間，只需親臨天際100一樓票務大堂，港人親臨天際100一樓票務大堂，並出示有效香港身份證購買正價成人門票一張（原價港幣188元），可享有買一送一優惠；身份證號碼包含「9」字即可免費獲贈多兩張門票，即買一送二，折扣後平均一張門票只需港幣63元。

２）二人下午茶及期間限定套票優惠

▲ Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong 二人下午茶。（圖片由天際100提供）

原價764元的「Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong 二人下午茶」套餐，將由5月8日起以優惠價499元（不設加一服務費）於天際100官方網站發售，包括天際100標準門票兩張及兩位用下午。套餐於中午12時至下午6時供應，每日供應有限，售罄即止。

3）全新「日落晚餐」套票優惠

▲ Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong 日落晚餐。（圖片由天際100提供）

「Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong 日落晚餐」由5月8日起，於下午5時至8時供應，套票包括天際 100成人標準門票一張及Café 100三道菜晚餐一份，每套售399元（不設加一服務費），市民可於天際100官方網站訂購。

4）港幣9元換領每週精選禮品

於9週年推廣期間，天際100禮品店將每星期推出不同款式的精選小禮品，只需港幣9元就可買到。

▲ 天際100冀優惠能鼓勵香港人遊香港。（圖片由天際100提供）

天際100續指，明日重開後會繼續為觀景台加強清潔消毒及實施防疫措施，入場人士亦需遵守多項防疫規定，包括：

所有訪客及員工在進入天際100範圍前，必須佩戴口罩及接受體溫檢查，體溫高於攝氏37.5度之人士將不予安排入場，並建議立即前往醫院治理

為配合香港現時採取的防疫措施，曾外遊之訪客請安排於回港14天後始到訪天際100

所有訪客及員工須使用消毒搓手液清潔雙手後才可進場

所有扶手電梯之扶手帶及升降機廂每兩小時進行消毒

所有升降機廂表面塗上具殺菌功效之納米塗層，以防止細菌及病毒積聚

更改開放時間至每日上午11時至晚上8時，以預留更多時間在觀景台開放前後進行徹底消毒及清潔

每日於觀景台開放前進行全面空氣消毒殺菌；於觀景台開放期間以1：49的稀釋漂白水在所有公眾地區作三次深層清潔

密切監察及適時作出人流管制，包括升降機及觀景台範圍以減少人流聚集

▲ 天際100重開後會實施防疫措施。（圖片由天際100提供）

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記者：陳曉瑩