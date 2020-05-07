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【4孩媽媽】誕同卵三胞胎兒機率2億分之1　一家突變6口英國媽憂養不起孩子

親子 13:10 2020/05/07

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

英國有媽媽誕下同卵三胞胎，機率僅二億分之一。

孩子是上天賜的禮物，英國有媽媽一次過收到三份禮物，誕下三胞胎兒子，他們更是機率僅二億分之一的同卵三胞胎。一家三口頓變六口，雖然這名媽媽很「幸運」，但已育有一子的她擔心養不起孩子。

據英國《太陽報》（The Sun）報道，來自英國威爾斯北部的26歲女子Katie Craw，在第二胎12周產檢時發現肚內有三個心跳，即是懷上三胞胎，她與29歲的伴侶Rob Ellis知道喜訊後，都表示非常震驚。

自然懷上同卵三胞胎

加上，Katie自然懷上三胞胎之餘，更是罕有同卵三胞胎，機率僅二億分之一。一般三胞胎是由兩顆卵子授精後，其中一顆一分為二導致。

Katie是英國少數幾個擁有同卵三胞胎的媽媽，她於今年2月9日誕下健康的三胞胎，包括Tommy、Joshua和Eddie。同卵三胞胎的樣子特別相似，爸媽最初也擔心兒子們似樣到分不出來。

我們在他們身上貼上姓名標籤一段時間，方便辨認他們。

【多產媽媽】懷孕30周早產四胞胎 媽媽分享產前產後對比圖：帶給我前所未有的力量

買不起七人車大房屋

Katie和Rob育有4歲大仔Jacob，當他們知道為Jacob再添三個弟弟時，隨即憂慮養不起四個孩子。Katie指︰

我們買不起七人汽車或更大的房子，還有很多東西需要。

不過，她的祖母安慰她一切早已註定，她才順其自然產下三胞胎。三胞胎現在已3個月大，Katie享受與四個孩子在一起的日子。

更多多胞胎的報道，即睇︰

【三胞胎之家】拒減胎捱過育嬰辛苦期　三胞胎爸媽見證女兒成長︰快樂不止三倍

拒醫生減胎建議早產誕下三胞胎　媽媽走過11年育兒路︰人為減胎不人道

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責任編輯︰駱秀玲

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