【慘無人道】電擊餵食狗屎凌虐少年慘被截肢　揭變態僱主吸毒爛賭搵員工出氣

▲ 17歲被虐少年傷勢嚴重，滿身BB彈痕，手指及腳趾更因組織壞死需截肢。（影片截圖）

台灣彰化發生變態僱主凌虐少年案引起哄動，17歲單親少年及21歲青年慘遭囚禁逾3個月，遭有毒癮的老闆等人以氣槍掃射、電擊，甚至餵食狗屎，其中17歲少年傷勢嚴重慘被截肢，滿身BB彈痕。涉案24歲的老闆及另外兩人被捕，還押禁見。

綜合台灣傳媒報道，17歲單親少年小羅（化名）為幫補家計，到桃園做鐵工兼學徒，遇上姓詹的老闆包食包住，但老闆常以各種理由剋扣少年的人工，而且老闆染有毒癮，並沉迷網上賭博，一輸錢就拿小羅和另一21歲姓林的員工出氣。

組成「施虐三人幫」

及後，老闆、李姓同居女子及黃姓合夥人組成「施虐三人幫」，以凌虐員工為樂，今年1月起，囚禁小羅與姓林員工瘋狂施虐。3人每天出一招，包括用BB彈掃射、舉氣槍、電擊棒、球棒等施虐，甚至餵他們食狗屎、食煙頭等，慘無人道。

兩人受虐期間被老闆沒收手機，小羅媽媽在過年前想聯絡兒子回家過節，老闆回覆「你兒子很好，工作很忙」，媽媽信以為真未有追問。詳細案情，請看【上一頁】

老闆等3人被捕還押

老闆將少年押至桃園員工宿舍時，少年趁機脫逃報警，上月10日終獲救，當時少年已被虐至滿身BB彈痕，被電擊燒傷及皮膚壞死，右手一隻手指及3隻腳趾需要截肢。「施虐三人幫」事敗後逃亡，終於本月4日落網。警方到被告等人住所撿走球棒、空氣長槍及電擊器等證物。

「施虐三人幫」被控殺人未遂、私行拘禁、違反人口販運防制法等罪，移送彰化地檢署，並以有機會逃亡為由，需將3人羈押禁見。

17歲被虐少年與媽媽現身剖白，詳見【上一頁】

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責任編輯︰林綺玲