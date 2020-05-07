【預防濕疹】濕疹孕婦怕將頑疾遺傳胎兒　懷孕期攝取益生菌或降嬰兒患濕疹風險

▲ 有研究指出，孕婦於懷孕7個月後，每日攝取富含益生菌的食物，或有助降低BB患濕疹的風險。

濕疹是極為惱人的皮膚毛病，飲食、情緒欠妥當，受天氣因素所累，都可以影響復發，特別是患有濕疹的懷孕婦女，最害怕是將自己的頑疾遺傳給腹中胎兒，因此，四出找尋戒口食單。但是，懷孕期間，戒口並不是預防胎兒患濕疹的良方，反而因為亂戒口而影響母胎兩者的健康。那如何是好？有研究指出，孕婦於懷孕7個月後，每日攝取富含益生菌的食物，或有助降低BB患濕疹的風險。

孕婦亂戒口或影響母胎健康

好友琪琪在電話中報喜︰「悄悄告訴你，我正懷孕第8周……」

我興奮大叫：「真的嗎？」

她的語氣卻似是滿懷心事，「最近開始感到噁心、胃口欠佳，剛巧手肘位置的濕疹亦翻發，令我心情煩躁，擔心寶寶也會患上濕疹，我應如何戒口……？」

我解釋︰「懷孕期間，除了你已知悉的致敏食物，以及一些未經煮熟的食物宜避免外，其實毋須刻意戒口。戒口並非預防寶寶患濕疹的方法，胡亂戒口甚至影響你自己及寶寶的健康。」

嬰幼兒容易患上濕疹，是他們的免疫系統尚未發展成熟，當接觸外間的致敏源，如花粉、塵蟎、毛屑、化學物質等，又或是進食含高蛋白質的食物，如雞蛋、奶類、魚類、海鮮、大豆、花生等，身體因而出現過敏反應，皮膚變得乾燥、紅腫、痕癢，甚至出水泡、流膿等。

▲ 嬰幼兒容易患上濕疹，是他們的免疫系統尚未發展成熟，當接觸外間的致敏源時，身體出現過敏反應。（iStock圖片）

懷孕7個月後每日攝取益生菌

濕疹的成因與遺傳有關，世界過敏組織（World Allergy Organization）建議，家族中有濕疹病史的孕婦，於懷孕7個月後，即第28周起，每天攝取益生菌補充劑，或有助減低寶寶患上濕疹的機會。

雖然益生菌並非完全可預防濕疹，目前亦未有確實建議益生菌的每日攝取量，但益生菌本身有益腸道健康，可減少腸道內的害菌及毒素，有助增強身體抵抗力；除非進食益生菌後出現腸胃不適，否則攝取益生菌以降低寶寶患上濕疹的風險，可以說是一試無妨。

乳酪也是提供益生菌的好選擇，亦適宜孕婦每日進食，不過留意並非所有乳酪也含活性益生菌，購買時應要參考成分，了解產品是否有加入活性乳酸菌；開封後宜盡快食用，若放置太久，乳酸菌的效用亦會降低。

另外，一些經發酵食物如泡菜、麵豉也含益生菌，琪琪鬆一口氣說，「太好了！近來胃口一般，但甜甜酸酸的乳酪、辛辣的泡菜，我又不覺得抗拒呢！」

▲ 部分人進食含高蛋白質的食物，如海鮮，也會引致過敏反應。（iStock圖片）

餵母乳也可減低患濕疹風險

餵哺母乳亦是減低寶寶患濕疹的方法，母乳的優勝之處，在於它含有來自媽媽自身的抗體，可增強寶寶抵抗力，這是配方奶粉所缺少的；建議媽媽以母乳餵哺寶寶至少三至六個月，餵哺母乳期間，媽媽除注意均衡飲食外，增加攝取益生菌，對媽媽及寶寶的抵抗力也有效益。

「壓力情緒會令濕疹問題惡化呢，放鬆心情，我陪你逛逛BB用品店，滿足一下你的購物慾，你的心情立即就會好過來。」我提議。'

琪琪笑說︰「你比我還更緊張呢，現在只不過懷孕第8周，不用這麼早要買BB用品呢！」

撰文：周詠苑（註冊營養師）