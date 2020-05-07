【Chill Club】梁詠琪翻唱經典作《灰姑娘》　樂迷聽出耳油：開演唱會！【有片】

梁詠琪（Gigi）自2011年與西班牙老公Sergio結婚後，在音樂方面已經大大減產。日前ViuTV播出音樂節目《Chill Club》，誠邀Gigi現身，翻唱其經典作品「灰姑娘」，令觀眾讚不絕口，希望Gigi能夠重出江湖開演唱會！

ViuTV節目《Chill Club》由羅敏莊、趙學而以及駱振偉擔任主持，三位均是唱得之人。該節目過去邀請到許多歌手嘉賓到節目獻唱，例如盧巧音、傅佩嘉等久未開腔的歌手，勾起不少樂迷的集體回憶。

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▲ 網民大讚Gigi實力依舊。（instagram圖片）

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在剛播出的最新一集，以「梁詠琪之夜」為題，邀請到本身梁詠琪Gigi現身，她在節目中獻唱2001年推出的經典作品《灰姑娘》，事後片段在網上瘋傳，樂迷重溫Gigi的作品後，都大讚她實力依舊，更希望Gigi能夠重出江湖推出新歌甚至舉行演唱會。

Gigi自2011年結婚後，大減幕前演出，由過去每年都會推出新歌，直到2012年後已經打斷，2015年誕下女兒Sofia後，Gigi翌年才終於再次推出新歌，不過此後作品稀少，當中有電影主題曲以及翻唱經典舊作。

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▲ 婚後Gigi把重心放到家庭上。（instagram圖片）

而其實Gigi去年有為《灰姑娘》推出續集《再見灰姑娘》，從說書人的角色出發，道別當日歌曲中的灰姑娘，希望大家能夠重新以樂觀的態度看待感情、感受幸福。

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