【父兼母職】女兒100分試卷畫母女牽手公仔念亡母　單親爸自責：無法給愛女完整的家

▲ 台灣有名爸爸發現女兒在100分考卷上畫了母女牽手的公仔，自責疚對愛女。

臨近母親節，當眾人計劃如何慶祝母親節之時，台灣有位約10歲女孩卻不能與媽媽度母親節，因為媽媽在3年多前因腦癌病逝。爸爸父兼母職照顧女兒，近日發現女兒在100分考卷上畫了母女牽手的公仔，爸爸內心很激動，自責疚對她，永遠無法實現女兒的願望。爸爸在網絡分享所感，感動了網民，大家皆鼓勵他。

昨日（7日），在facebook群組「爆怨公社」，有一名單親爸爸發帖文，內文叫人既感動又心酸。發帖的爸爸有一位讀四年級的女兒，而太太在女兒1歲半時確診患有腦癌，一直跟病魔搏鬥了5年多，最終不敵癌症離世。爸爸父兼母職照顧愛女，女兒亦沒有抱怨在單親家庭成長，很懂事，考試成績亦優異，近日更在英文科期中考取得100分。

100分考卷上畫畫

女兒很開心的拿起期中考100分的英文考卷給爸爸看，爸爸一邊看考卷一邊誇獎她，然後發現考卷背面有畫圖，笑說她考試還有時間畫畫，而女兒用一種很得意的表情說：「考卷很簡單，而且我問老師說寫完考卷可以畫畫嗎？老師說可以，所以我就畫啦！」

看似很溫馨的父女日常對答，背後有滿滿的洋蔥。爸爸看見女兒的塗鴉畫了母女手牽手公仔，有感而發︰

爸比知道因為母親節快到了，妳的塗鴉是畫媽咪牽著妳的手逛街，爸比也知道這是妳內心的希望，但卻是妳永遠無法達成的願望……

▲ 台灣有一名女孩在100分試卷上畫上母女牽手塗鴉，顯示內心掛念亡母。（圖片︰爆怨公社）

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女兒自小失去媽媽

爸爸在網絡分享感受，抱怨自己無法給寶貝女兒一個完整的家。雖然女兒好像一直缺乏爸媽照顧，卻非常懂事。

在妳一歲半時，正需要父母的照顧陪伴時，媽咪檢查到腦癌2期，爸比為了可以好好在醫院照顧開刀後的媽咪，只好麻煩家人幫忙帶妳，妳在家也很懂事的不太會吵鬧……

爸爸自責疚對懂事女兒

患癌太太開刀後身體一度好轉，但是撐了5年3個多月最終還是離世，當時女兒只是小學一年級，爸爸有感她正是愈來愈懂事的年紀，卻要承受喪母之痛。

事已至今過了3年多，爸比雖然放假常常帶妳四處趴趴走，但也常訓練妳可以獨立，盡量不要讓妳覺得少了媽咪就跟別人不一樣，但是昨晚看到妳的隨意塗鴉，內心難免激動啊！

有關帖文發佈不到1天已有超過2萬名網民關注去表達讚好、慘慘或加油等心情。很多網民留言鼓勵發帖爸爸，留言包括︰「貼心的女兒就是老婆留給你最好的禮物」、「小朋友的畫反應內心世界，看得出妹妹很渴望母愛，辛苦爸爸」及「父兼母職真的不容易，加油」等等。

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責任編輯︰王明芳