【銅芯抗疫口罩】政府證實CuMask在越南生產　鍾國斌質疑「益了越南」

▲ 當局證實可重用口罩的生產商是晶苑國際集團，並且在越南的生產線生產。（梁偉榮攝）

政府將向全港市民派發可重用「銅芯抗疫口罩」（CuMask），當局證實可重用口罩的生產商是晶苑國際集團，並且在越南的生產線生產。自由黨黨魁、紡織及製衣界立法會議員鍾國斌今日認為，香港作為高透明度的社會，政府應交代和解釋未有就生產公開招標的原因，以及口罩生產商的資料，以免予人的感覺就是「自己人益自己人」。

他又指，業界出口困難，生意不佳，但有數間公司能處理銅線紡織的工序，政府應拆散訂單，交由不同公司生產，以協助業界紓緩經營困境，質疑生產商如果在越南生產，是「益了越南」，本地商家無法受惠。

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民主派會議召集人陳淑莊指，向全民派發口罩本是好事，但局方公布安排時「神神秘秘」，沒有清楚交代為何不作招標，在傳媒披露部分資料後才和外公開是有可疑。她稱，生產商晶苑集團的執行董事，又是負責項目的紡織及成衣研發中心董事，當中可能牽涉利益衝突，要求政府詳細交代審批過程。

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資訊科技界立法會議員莫乃光則批評，可重用口罩決策過程欠缺透明，項目涉及不少公帑、大機構及上市公司參與，認為申訴專員有需要關心，當中有否行政失當情況出現。

他指，局方早在2月開始籌備生產，但整個過程並未有向立法會及公眾交代，引起很多不必要的揣測，即使晶苑集團是「捱義氣」生產，但它是上市公司，股民和市民有知情權，亦會影響股東的利益。

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記者：莫稼浩