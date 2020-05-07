【新冠肺炎】本港今日再現輸入個案　有巴基斯坦返港者確診

▲ 消息指，本港今日再現輸入個案，有巴基斯坦返港者確診。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，消息指今日（７日）新增確診個案，患者早前由巴基斯坦返港後確診，屬輸入性個案，衞生防護中心及醫管局今日下午將召開記者會。

本港至昨日已連續17日錄得零本地個案，過去兩日亦是「零確診」，惟今日再現輸入個案，令「零確診」斷纜。本港至昨日累計有1,040宗確診個案，另有1宗疑似病例。專家指連續28日沒有新增本地感染個案，本港的疫情算是受控。

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衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，在家居環境衞生方面，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

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記者：伍瑋瑋、陳正怡