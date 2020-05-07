【媽媽心聲】恨母親缺席童年　新手媽媽母親節有感︰生仔後才懂體諒媽媽

▲ 筆者指過往從來不懂易地而處體諒媽媽。（iStock圖片）

「有些人覺得成為母親後跟自己的母親格外親近……以前我覺得我的母親是我的母親，現在我覺得她是另一個人，她有自己的生活，有自己的想法和偏見，正如同我也有我的。」台灣兩性關係作家羽茜這句話，我很有同感。

我的母親因為要照顧有特殊需要的弟弟，從沒花太多時間在我身上。理性上，我明白她的難處，因此我努力照顧好自己，不用父母操心；可是感性上，依然覺得母親忽略了我，對她懷有恨意，覺得她缺席了我的童年。

但我錯了。分娩後，母親間中會幫忙湊孫。有次外出回來，聽到房間傳來母親活潑的聲音，當時她正揚起被子，跟我兒玩着大魚捉小魚的遊戲。她那充滿童趣的設計對白和戲碼，竟跟我平日與孩子玩的套路如出一轍！我才發現自己的創意和幽默感都源自母親。然後我想起很多，包括我第一次到山頂、坐渡輪都是她的主意；每逢生日或過節，她都做一大堆菜跟我們開party；聖誕節又秘密扮演聖誕老人，害我10歲才知是她假扮……為甚麼過去我沒把這些美好的事記住，反而選擇性記恨？

前陣子我鄭重地跟她道歉，道歉自己從來不懂易地而處體諒她，尷尬地感謝她給予我美好的童年。眼淺的她眼眶紅了，其實我也一樣。星期日便是母親節，預祝天下媽媽安康幸福！

原文刊於《晴報》專欄「B經之路」，原題為「生過仔才會體諒母親」。

更多親子關係的內容，即睇︰

【媽媽心聲】曾埋怨母只顧弟弟忽略自己 新手媽媽反思母女關係︰兒子出世心態才改變

【虎媽醒覺】昔日虎媽打到兒子流鼻血 鄧藹霖因兒子一幅畫誓做「四不」媽媽

【多功能老豆】督促兒子停課不停學坐定做功課 傳統惡爸黃浩然︰覺得自己好煩

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ