【銅芯抗疫口罩】CuMask首日登記達200萬人　生產及製作涉晶苑國際、龍達紡織、南豐紗廠及聯業紡織

▲ 銅芯抗疫口罩」（CuMask）首日登記人數達200萬。（資料圖片）

政府的可重用口罩，引起社會關注過程中是否涉及利益輸送等問題，創科局中午（7日）再發稿表示，「銅芯抗疫口罩」（CuMask）首日登記人數達200萬，局方指感謝各方支持，包括獲委託進行項目的香港紡織及成衣研發中心，負責生產的晶苑國際，提供消毒無塵間的大埔工業邨龍達紡織有限公司，借出地方擺放車間的南豐紗廠及聯業紡織有限公司，以及參與其中辛勞多月的前線工友等。

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創科局在新聞稿指出政府《物料供應及採購規例》訂明，可以在時間緊迫的情況下，進行直接採購，整個過程符合政府採購規例和程序。創科局亦有徵詢法律意見，確認符合世界貿易組織政府採購協議要求。



局方指在今年二、三月間，聯絡過不少可重用口罩的供應商，惟大部分回覆表示已停產、貨量不足、因出口限制而未能出口，或未能提供檢測證明等。事實上，當時不少國家疫情嚴峻，防疫物資的供應十分緊絀，香港既沒原材料亦沒有生產線，要面對多國爭相採購防護物品，實施出口限制或停工令等，政府必須立即研究能否直接生產足夠合乎標準的可重用口罩供全港市民使用。

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發言人稱政府審視香港紡織及成衣研發中心的可重用口罩時，認為其設計及材料可達要求，並有檢測證明符合相關國際標準。至於是否能量產，則要視乎是否有該等原材料供應。中心與業界建立了廣大網絡，在短時間內匯集所需質量的原材料和生產線，因此以直接採購的方式委託中心統籌生產，以期在最短時間內向香港市民供應可重用口罩。

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至於香港紡織及成衣研發中心是政府全數資助的非牟利研發中心，其研發項目大部分由創新及科技基金資助。中心承辦今次的「銅芯抗疫口罩+™」項目，亦屬非牟利性質，一切開支須實報實銷。

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責任編輯：伍瑋瑋