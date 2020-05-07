【痛失愛兒】3歲兒患腦膜炎兩日病逝　印裔港媽11年未忘愛兒：每年為他慶生

▲ 印裔港媽Shalini以愛兒名義創立基金會，幫助弱勢兒童。

「這是我生命中最艱難的一件事，是媽媽的噩夢，沒有一天我覺得自己不失敗。」48歲的印裔港人馬夏邐（Shalini Mahtani），11年前經歷喪子之痛，年僅3歲的兒子因一場毫無預兆的腦膜炎夭折，令她一度大受打擊陷入抑鬱。如今，Shalini雖再育有兩孩，但她從沒有忘記逝去的兒子，更以兒子之名－小彬，成立紀念基金會，幫助有需要的兒童。

Shalini是土生土長的第4代印裔港人，她是家族中首名大學畢業的女性，在英國倫敦政治經濟學院畢業後，投身會計及銀行界。業餘時間她亦擔任義工，幫忙受家暴的女性脫苦，例如協助她們開設銀行戶口、找工作儲錢，建立經濟能力才能帶小孩離開丈夫。

而有見社會對少數族裔及女性成見甚深，她離開了銀行業，成立「社商賢匯」（Community Business）推動企業社會責任，協助女性成為領袖。

▲ 小彬生前精靈可愛，Shalini與丈夫都非常疼愛他。（受訪者提供）

3歲兒兩日病逝

在2006年，Shalini誕下大仔小彬，翌年再誕下二女，原本一家四口幸福美滿。惟好景不常，2009年5月某個周五，小彬突然不斷嘔吐，身體極度疲憊，Shalini擔憂地帶他到私家醫院求診，醫生卻說沒有大礙。惟小彬的情況急轉直下，轉往瑪麗醫院兒童深切治療部，證實患上腦膜炎，最終在周日搶救無效離世，年僅3歲。

▲ 大仔小彬（右）與二女（左）年幼時照片。（受訪者提供）

Shalini認為，私家醫院的醫生誤診，延誤了救治兒子的時間，屬於醫療失誤，她告上法庭，希望為兒子取回公道，官司至今打了10年仍未審結。

那個周末的畫面不斷在我腦海裡重演，作為媽媽應該要守護孩子健康成長，但我做不到，我每天都覺得自己很失敗。

▲ Shalini的辦公室桌子貼滿子女的照片。（湯炳強攝）

每年為兒慶生

面對年幼兒子突然夭折，Shalini坦言自己大受打擊，終日沉溺在痛苦之中，失去生活動力，更患上抑鬱症。慶幸還有二女及在2011年出生的小兒子，為了照顧兩名孩子，Shalini提醒自己重新振作，靠著服藥和接受心理治療，加上丈夫和摯友的陪伴下，慢慢撫平了傷口。

不過，走出陰霾不代表忘記，Shalini家裡、辦公室都掛著小彬生前活潑可愛的照片，有時陷入思念悲傷，她也不諱忌在兩名子女前哭泣，乖巧的他們就會拿紙巾給媽媽擦淚，聽著媽媽說哥哥的事情。每年小彬生日，Shalini都會邀請親友到家裡一聚，吃著小彬最愛的香蕉蛋糕和朱古力糖，一起懷念他。

如果他還在，他已經14歲了。每當在街上看到10多歲的少年，我都會想，小彬現在會是甚麼樣子，但我永遠都不會知道。

▲ 在經歷喪子之痛後，Shalini創辦了小彬紀念基金會。（湯炳強攝）

以愛子名義成立基金會

女兒和小兒子轉眼已分別12歲和8歲，自小彬離世，Shalini有感生命無常，希望能用更多時間陪伴子女成長，她現時每周只上班3日，上午8時上班、下午4時下班，盡力成為最好的媽媽。每當孩子出現病痛，Shalini都份外緊張，

感激我的兒科家庭醫生知道我的經歷，諒解我的心情。

兩名孩子現於哈羅香港國際學校就讀，Shalini坦言，經歷喪子之痛，實在不捨得把孩子送到外國讀書，暫時都會讓他們在本港升學。

在小彬走後，我其實不太敢想未來。不過，無論孩子們將來想做甚麼工作，我只要求他們必須回饋社會，幫助有需要的人。他們是香港人，這裡是他們的家。

除了自己的孩子，Shalini亦把對小彬的思念和愛，化成幫助別人的動力。在2015年，Shalini與丈夫成立「小彬紀念基金會」，專注於少數族裔和有特殊學習需要（SEN）的非華語學童，透過研究、計劃及向政府提交政策建議等，望能推動社會共融。

每個數字背後，其實都是一條生命，希望能幫助有需要的孩子成長，減少受苦的人。用小彬作為基金會名稱，是希望紀念他，我時常覺得他仍在我身邊。

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記者：林愛娜