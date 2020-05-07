【銅芯抗疫口罩CuMask】何栢良：外觀不完美但檢測成果可接受　自己都會使用

▲ 何栢良表示自己亦會使用CuMask。（資料圖片）

政府向全民派「銅芯抗疫口罩+™」（CuMask+™）抗疫，口罩在顆粒過濾效率(PFE)、細菌過濾效率(BFE)及合成血液穿透阻力方面，符合ASTM F2100一級標準，可清洗60次。針對CuMask+™，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（7日）就指口罩外觀不完美但檢測成果可接受，表示自己都會使用，而且指該款口罩亦可以惠及基層。

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何栢良指早於1月31日已向政府提出用可重用口罩的方案，政府當時亦有就相關方向採取行動。惟他形容本港在一月初及二月頭時比較「兵荒馬亂」，很難做本地生產，加上人口需求龐大，直至現時所見CuMask的檢測成果，還是值得肯定的。

他續指上述口罩外觀不完美但可接受，雖然暫時未有機會試用，但表示自己亦會使用，但提醒市民要按所去的目的地而選擇相應的口罩，

如果有自己都會用，一般市民上班、上課、行商場等等，到低風險場所都可以使用，亦是其中一個好選擇。戴口罩等如着衫一樣，唔會着一套衫去所有地方，要分唔同場合着。

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針對食肆及明天重開的7種場所（包括遊戲機中心、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所（包括戲院等）、美容業、按摩院，和麻將天九耍樂的場所可恢復營業），何栢良指若到上述場所都可使用可重用口罩，又特別提到雖然於健身時不能戴口罩，但運動前後都應該帶上，市民大眾亦要配合各個場所的規定。

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針對酒吧的防疫規管，他又明言自己很少到酒吧，但有時經過都會見到好客人會企到酒吧外的街道上，惟酒吧負責人只可以規管店內的顧客，因此提醒市民不要在街上過度聚集。

被問到可重用口罩是否需要每次用完後都要清洗？何栢良表示如果一日要外出多次，每次佩戴時間短，佩戴後除後作適當處理，也可以在用畢一整天才清洗。

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責任編輯：郭家穎