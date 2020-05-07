【愛妻號】結婚4周年唱《為你鍾情》冧妻　鄭敬基感激太太伴走低潮：每一天也重視你

▲ 鄭敬基感激太太陪伴走出低潮。

今日（5月7日）是鄭敬基與太太Angie的結婚4周年，作為「愛妻號」的鄭敬基於個人Youtube頻道分享跟太太相識經過，並唱張國榮經典情歌《為你鍾情》給太太Angie。曾歷婚姻失敗的鄭敬基表示，感謝太太給予他信心，令其刻服心裡恐懼，最終跟Angie其組幸福家庭，他更發表愛的宣言：「我每一天也重視你。」

鄭敬基於2016年5月7日再婚，迎娶年輕19歲的Angie。鄭敬基於個人頻道「晨早有話兒」透露今日心裡既溫暖又感受良多，故於網上跟大家分享結婚4周年的感覺。

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▲ 鄭敬基於結婚4周年唱情歌冧妻。（影片截圖）

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鄭敬基為太太唱《為你鍾情》

他先行唱出哥哥張國榮的《為你鍾情》，之後他說：「4年來的每一天，跟你一起都是快樂，由認識你第一天開始到現在，生活上都有好多發現，跟你亦有很多經歷。」

鄭敬基說夫婦間總有磨擦，這時候他便會想起結婚時，朋友對他們的祝福語，他說：「夫婦之中，不應計算別人的錯，不應計算別人的惡。每一天也如學習當中。」

▲ 2016年鄭敬基再婚，好兄弟錢嘉樂在場見證。（影片截圖）

▲ 二人當年於雪地拍攝婚紗照。

片段中，鄭敬基更憶述跟太太Angie相識經過，2015年5月，某教會邀請他出席分享會，而Angie就是負責致電給他，其後二人於分享會上碰頭，他說：「見他好勤力及有耐性招呼人，離開時我跟她自拍，那時有一種特別感覺，難以去形容。」

未幾二人正式交往，當時鄭敬基跟Angie分享內心的恐懼，曾歷婚姻失敗的他似乎欠信心，他說：「我跟她年紀相差近廿年，我又有兩個小孩，關係還要幾好，而我跟前妻關係又改善了。但有一晚Angie跟我說：『鄭敬基你不需要做任何事，你就是上肯預留給我的另一半。』」

那一刻鄭敬基已認定跟Angie共度餘生，於同年11月25日跟Angie求婚，求婚時他更感動到眼濕濕。

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▲ 鄭敬基跟太太Angie。 （取自instagram）

鄭敬基浪子回頭

今日為結婚4周年，鄭敬基很感激遇上太太，他說：「我好多謝她，她是一個好正直及生活一絲不苟的人，工作上不會很hea，不過生活上她又懂享受，經常提我休息時放下手機。」

鄭敬基更發表愛的宣言，他說：「每一天也是結婚周年，每一天我都好重視你。」

▲ 鄭敬基跟Angie婚後很恩愛。 （取自instagram）

現年57歲的鄭敬基，於1990跟第一任妻子Winsome結婚，婚後育有一子一女鄭家揚（Jonathan）和鄭依揚（Natalie）。

不過，鄭敬基其後曾出軌三次，令前妻主動提出離婚。幸他浪子回頭，從錯誤中學習而改過，獲前妻原諒，而一對子女跟隨媽媽生活。

他於2015年於教會分享時認識細自己19年的現任妻子Angie，二人更於翌年結婚，婚後一直恩愛。

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