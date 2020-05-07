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【本地遊】赤柱全新Hello Kitty打卡位6月登場　粉絲即日起消費滿額可換限量禮品

休閒 16:08 2020/05/07

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

戶外新增的打卡位，可與Hello Kitty及Dear Daniel溫馨合照。（相片由商場提供）

新冠肺炎疫情稍為緩和，想出外抖抖氣，不妨到赤柱走走。現時赤柱廣場正進行「Stanley Plaza Hello Kitty．Dear Daniel Love by the Sea」浪漫之夜活動，6月起將有全新登場的裝飾佈置，包括Hello Kitty夢幻燈飾及戶外打卡位，fans不要錯過。

戶外新增的打卡位，可與Hello Kitty及Dear Daniel溫馨合照。（相片由商場提供）

Kitty造型燈飾打卡位

Hello Kitty與Dear Daniel造型LED燈海，懸掛在美利樓外牆，夢幻又浪漫，將於6月上旬每日五時至晚上十時亮燈。同時新增設多個戶外打卡位，天幕廣場及卜公碼頭附近有「Love by the Sea」系列插畫中的場景，與Hello Kitty及Dear Daniel溫馨合照，赤柱廣場地下亦有印上Hello Kitty與Dear Daniel甜蜜畫像的木階梯，可免費拍照留念。

Hello Kitty及Dear Daniel的造型LED燈海懸掛於美利樓外牆。（相片由商場提供）

全新插畫貼近時事，Hello Kitty與Dear Daniel戴上口睪。（相片由商場提供）

限量版獨家禮品  

即日起至7月31日，凡於赤柱廣場或美利樓以電子貨幣累積消費滿500元或以上，即可免費換領情侶口罩收納套1套；滿1,800元，即可免費換領「浪漫滿杯」紅酒杯禮盒1套2隻。

「浪漫滿杯」情侶紅酒杯印上Hello Kitty與Dear Daniel公仔，可愛精美。（相片由商場提供）

「Stanley Plaza Hello Kitty．Dear Daniel Love by the Sea」

地點：赤柱佳美道23號赤柱廣場及美利樓

日期：即日至7月31日

記者：張頌婷

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