【本地遊】赤柱全新Hello Kitty打卡位6月登場　粉絲即日起消費滿額可換限量禮品

新冠肺炎疫情稍為緩和,想出外抖抖氣,不妨到赤柱走走。現時赤柱廣場正進行「Stanley Plaza Hello Kitty.Dear Daniel Love by the Sea」浪漫之夜活動,6月起將有全新登場的裝飾佈置,包括Hello Kitty夢幻燈飾及戶外打卡位,fans不要錯過。

▲ 戶外新增的打卡位,可與Hello Kitty及Dear Daniel溫馨合照。(相片由商場提供)

Kitty造型燈飾打卡位

Hello Kitty與Dear Daniel造型LED燈海,懸掛在美利樓外牆,夢幻又浪漫,將於6月上旬每日五時至晚上十時亮燈。同時新增設多個戶外打卡位,天幕廣場及卜公碼頭附近有「Love by the Sea」系列插畫中的場景,與Hello Kitty及Dear Daniel溫馨合照,赤柱廣場地下亦有印上Hello Kitty與Dear Daniel甜蜜畫像的木階梯,可免費拍照留念。

▲ Hello Kitty及Dear Daniel的造型LED燈海懸掛於美利樓外牆。(相片由商場提供)

▲ 全新插畫貼近時事,Hello Kitty與Dear Daniel戴上口睪。(相片由商場提供)

限量版獨家禮品

即日起至7月31日,凡於赤柱廣場或美利樓以電子貨幣累積消費滿500元或以上,即可免費換領情侶口罩收納套1套;滿1,800元,即可免費換領「浪漫滿杯」紅酒杯禮盒1套2隻。

▲ 「浪漫滿杯」情侶紅酒杯印上Hello Kitty與Dear Daniel公仔,可愛精美。(相片由商場提供)

「Stanley Plaza Hello Kitty.Dear Daniel Love by the Sea」

地點:赤柱佳美道23號赤柱廣場及美利樓

日期:即日至7月31日

記者:張頌婷