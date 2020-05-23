【專訪】港產女飛魚無懼疫情留美訓練　何詩蓓：多一年時間練習可以游得更快更好

原定今夏7月展開的東京奧運，因新冠肺炎疫情順延一年上演，最受影響的莫過於一眾追逐奧運夢的運動員。手握100、200米自由泳入場券的香港游泳代表何詩蓓（Siobhan），自今年初留美備戰奧運，惟疫情下市內所有泳館已封，僅可每周到附近的河邊練水10分鐘保持狀態。Siobhan直言，宣布奧運延期一刻感到失望，但絕對支持有關決定，又勉勵港人要團結齊心抗疫，保護自己和他人。

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新冠肺炎疫情全球肆虐，國際奧委會在3月底宣布，因疫情關係將2020東京奧運延期一年舉行，暫定明年7月23日上演。在公布有關決定前，香港代表隊取得30張入場券，其中4張正是由香港游泳代表、有「港產小美人魚」之稱的何詩蓓（Siobhan Haughey）取得。

Siobhan在4年前首次出戰里約奧運，當時只有18歲的她，歷史性躋身200米自由泳準決賽，及後去年4月，在女子100米及200米自由泳均以「A標」成績直入奧運；其後在7月舉行的世錦賽，與隊友合力取得4x100米和4x200米自由泳接力兩張入場券。

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經過4年的磨鍊，經歷無數大賽，心理、技術、體能各方面都有提升，也令Siobhan的目標也放得更遠，

我覺得自己正處於最佳狀態的一年，希望可以晉身決賽，在決賽游出自己最佳時間。

為了備戰奧運，Siobhan近一年來都主要留在母校美國密芝根大學練水，對上一次回港已是今年1月中的事，不過遇上疫情全球爆發，自此沒有再回香港，而她的奧運夢也無奈暫時中斷。回想宣布奧運延期一刻，Siobhan難掩失望之情，

我覺得自己可以爭取好成績，但我明白國際奧委會的決定，亦認為是一個正確的決定，我百分百支持有關決定。向好一方面想，我可以有多一年去改善自己，令自己游得更快更好。

不過，疫情的影響也遠超乎她的想像，大學自3月起關閉學校泳池，早前當地政府下令， 只容許市民出外購買食物、看醫生或做運動，否則需留在家中，而市內的泳池已全部關閉。對於日游過萬米、日操逾200個50米直池的Siobhan，突然面對前所未見的難題──「無水游」。

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她坦言，曾與父母商討應否回港， 但考慮到回港後要隔離2周，加上在香港仍無法訓練，故認為留美更合適。為了保持狀態，Siobhan大部分時間都會留家做運動、做瑜珈，雖然當地仍然非常寒冷，經常下雪，但只要天氣轉好，Siobhan每周都會抽空到附近的河邊游10分鐘，或到公園「游乾水」訓練。

疫情至令持續3個多月，Siobhan明白對每一個人都是一個艱難的時期，希望每人都做好自己本份，齊心抗疫，保護自己和身邊的人，又向所有為今次疫情付出的人士，

醫護人員、超市員工、速遞司機、急救人員、記者等，感謝他們的努力令我們得以安全、健康，又盼疫情盡快過去，重拾正常生活。

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記者：陳子謙