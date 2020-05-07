【限聚令】獲恢復營業業界指會配合政府防疫規定　派對場地協會對停業令未除感失望

▲ 戲院z﹑酒吧、美容院等7類場所明日（8日）起可有條件重開。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情紓緩，限聚令及食肆每枱客數明日（7日）由最多4人放寬至8人；酒吧、美容院及戲院等7類場所明日（8日）起可有條件重開，惟夜總會、卡拉OK、派對房間則要繼續關閉多兩周。

香港戲院商會副理事長崔顯威表示，將會按政府指引重開戲院，但由於5月屬戲院淡季，加上無什麼大型片種上映，預計入座率不會高，若能有2至3成入座，已算不錯；又預計兩星期後，政府會再檢討措施的成效。

蘭桂坊協會總監張素媚說，蘭桂坊大部分酒吧會在明日下午起重新營業，惟政府仍禁止酒吧音樂表演和跳舞，會對生意有影響，冀可逐步放寬，協會將派監測小隊，每周輪流到酒吧檢視員工、顧客及場地的衞生措施，將合符標準的店舖名稱放到協會網頁，讓客人識別，惟她稱，早前已有部分酒吧已裁員，人手不足，要求顧客不飲酒時戴口罩或有困難。

香港餐務管理協會會長楊位醒表示，政府未放寬限聚令前，中式酒樓幾乎無接到任何母親節酒席訂單，現時情況改善，惟業界設宴每枱人數標準為12人，預料今年母親節生意額仍比去年少一半。對於政府呼籲食客應避免「搭枱」，他指，不少食客到茶餐廳都是一人用膳，故難避免搭枱，認為做法不恰當，相信餐廳會做好分隔安排，市民亦會著重個人衞生。

持牌遊戲機中心商會秘書羅小姐表示，復業是遲來的好消息，業界已在物資及人手上做好準備，惟行內半數員工較年長，不需強積金供款，因此未能受惠於政府的保就業支援。

不過，香港派對場地協會會長林漢然對派對房間要繼續關閉多兩周感到所望，質疑當局判斷風險的準則。他指，業界有7至8成人正考慮或已經賣盤離場，先行止蝕，待日後經濟好轉再重新營業，協會已去信當局及尋求議員協助，希望能有轉機。

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記者：陳曉瑩