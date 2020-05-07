【危險放狗】深水埗婦人扯起狗繩行走　狗狗被凌空吊起20秒不斷掙扎

▲ 深水埗婦人扯起狗繩行走，狗狗被凌空吊起20秒不斷掙扎，引起網民公憤。

深水埗發生懷疑虐畜事件！一名婦人帶狗狗外出時，竟然扯起狗繩，令小狗凌空約20秒，直至看到有人拍片才將小狗放回地上。受到驚嚇的小狗不停擺動四肢掙扎，狀甚痛苦。網民看到影片均表示心痛，強調動物都有尊嚴及權利！

婦人扯起狗繩 吊起狗狗行走

一條懷疑虐畜的影片於Facebook瘋傳，片中一名身穿灰衣的婦人扯起狗繩，吊起一隻相信是貴賓犬的小型犬，期間小狗不停擺動四肢掙扎。

▲ 目擊者指狗狗被婦人凌空吊起近20秒。（圖片來源：Facebook）

拍片者向《香港動物報》求助，專頁亦轉載該影片，並指在昨日（6日）晚上7時許，有人於深水埗雲邦找換店附近目擊該名婦人扯起狗繩，吊起狗狗行走，婦人發現有人拍片即放狗狗落地離開，過程約20秒。《香港動物報》又指，將狗狗凌空吊起會令到狗狗受傷和受驚嚇，涉觸犯《防止殘酷對待動物條例》。

另一狗主同樣拉起狗繩 終涉殘酷對待動物被捕

今年4月，一名女狗主在西貢與其他狗主理論時，只顧用手機拍片與人爭論，沒留意到自己的貴婦狗撲向松鼠狗，她企圖用腳踢開兩隻狗，但不成功；期間又拉扯狗繩，致狗隻被吊起。被咬傷的松鼠狗口吐鮮血，趴在地上，奄奄一息。

64歲姓李本地女子最終被拘捕，警方把案件列作「殘酷對待動物」處理，由黃大仙警區重案組跟進，該女子涉嫌「公眾地方行為不檢」及「殘酷對待動物」。

網民：動物都有尊嚴及權利

不少網民怒斥該名婦人沒有資格養狗，認為如果她不喜歡自己的寵物，應轉送給別人飼養。亦有網民不明白為何養寵物後不好好珍惜，直言「動物都有尊嚴及權利」。更有人指出，該名婦人在街上已明目張膽地吊起狗狗，不敢想像在家中或無人的地方會如何對待它。

有網民認為拍攝幾秒做證據後，應立即上前阻止及報警，這樣才能保護到可憐的狗狗，表示非常擔心狗狗現時的情況。

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責任編輯：熊詠思