【倚天屠龍記】新版張無忌造型曝光　古天樂林峯演父子　

▲ 《倚天屠龍記》復工拍攝。

王晶執導李連杰、張敏、邱淑貞、黎姿等主演電影《倚天屠龍記之魔教教主》，在1993年上映，影片原本留下伏線拍下集，可是因為票房不理想，結果沒有開拍。影片最後趙敏（張敏飾）向張無忌（李連杰飾）說：「我在大都等你。」可是一等就等了27年，張教主與明教眾人仍然未去到大都。

到去年，王晶終於開拍《倚天屠龍記》，劇情接《倚天屠龍記之魔教教主》，張無忌率眾往大都。可是影片開拍不久，卻因為新冠肺炎而停工，直至最近才復工。

不過今次新版《倚天屠龍記》電影的演員大換班，沒有李連杰、張敏、邱淑貞，不過卡士仍然強勁。王晶在今天（5月7日）在微博方公布演員陣容，並上載部份演員的劇中造型。

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▲ 文詠珊任女主角飾演趙敏。（取自王晶微博）

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古天樂林峯《倚天屠龍記》演父子

今次電影版由古天樂飾張翠山、甄子丹飾張三丰，至於早前傳朱晨麗演周芷若或趙敏，原來她實際是演殷素素。林峯演張無忌、文詠珊演趙敏、邱意濃演周芷若。

其他演員包括：方中信演光明左使楊逍、郭政鴻演光明右使范遙、陳紫涵演紫衫龍王黛綺絲、駱應鈞演白眉鷹王殷天正、徐錦江演金毛獅王謝遜、黃浩然演青翼蝠王韋一笑、梁琤演滅絕師太、釋延能演成昆、劉浩龍飾宋青書。

▲ 成熟英俊的楊逍由方中信飾演很合適。（取自王晶微博）

▲ 駱應鈞演白眉鷹王很有氣勢。（取自王晶微博）

▲ 黃浩然演青翼蝠王造型很突出。（取自王晶微博）

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傳迪麗熱巴演小昭

唯一上次《倚天屠龍記》演員當中，繼續仍有份參演的演員只有田啟文，繼續演華山二老之一，而另一華山二老由林子聰飾演。

至於小昭一直有指由迪麗熱巴飾演，不過王晶卻賣關子寫：「至於小昭…先不告訴你！」