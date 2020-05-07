【蒙著嘴說愛你】姜濤留家抗疫瘋狂暴食　自知咬字欠佳努力學習求進步【有片】

▲ 姜濤留家抗疫瘋狂暴食，母親節與成員報答「再生父母」花姐。

面對新冠肺炎的疫情，姜濤決定在他的21歲生日（4月30日）推出新歌《蒙著嘴說愛你》來為香港人打氣。這段日子留家「避炎」的他未有浪費時間，努力增值自己練舞學發音，同時食量亦因為困在家中而暴增！

為「避炎」，姜濤直言唯一的方法就是不要出門：「非工作需要會減少外出，除了買必須品以外，都盡量不要跟太多人接觸。」

在這段期間姜濤亦變得更加注重日常衛生，例如與人保持一定距離、接觸前後都要洗手，又經常噴消毒噴霧等，以確保四周的清潔。

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▲ 如非工作需要，姜濤盡量留家避「炎」。（林宇翔攝）

賦閑在家的姜濤並沒有浪費時間，除了練習新歌《蒙著嘴說愛你》，知道自己發音咬字欠佳的他，還報讀網上課程學習正確咬字：「本身我唱歌有許多不好的地方，趁這段時間去彌補。」同時亦有從網上影片中學習跳舞，例如有跟隨Error成員肥仔的教學影片練習，為之後的表演做好準備。

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▲ 讀書時期的姜濤一度胖至200磅重。（instagram圖片）

青春期體重曾經高達200磅、絕對是肥仔一名的姜濤，坦言在家居抗疫期間胃口大增，雖然留在家中有做運動，但食量同時激增：「在家有時好無聊的話，會吃多一點。最誇張一次是晚飯後數小時，連續吃了兩個餐、一些麵食、小食，再加一大堆零食、雪糕和甜餅乾，吃了一個半鐘頭的宵夜。」

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▲ 姜濤自知其宵夜食量驚人。（林宇翔攝）

食量驚人的姜濤表示，最抗拒不了的美食是火鍋！不過最近因疫情關係亦未有在外打邊爐：「因為家人不太喜歡打邊爐，有時會自己一個在家進行一人火鍋，能夠吃到火鍋又不會影響人。所以疫情完結後會馬上去打邊爐！」

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▲ 留家抗疫期間，姜濤的食量和運動量同樣大增。（林宇翔攝）

幸好姜濤暴食後會做運動：「前一晚吃多了，第二日會逼自己做多一點，希望可以彌補得到。不過難以憑一日運動消耗掉，應該要做足半個月才能抵消那幾餐宵夜。」自從成功減肥後，姜濤已把家中的體重磅棄掉：「因為之前每次上磅都好驚，所以很少上磅。之後會買返一個，始終有數據，對Keep Fit來說會好一點。」

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▲ 被傳年收入已破百萬的姜濤，未知今年會送甚麼禮物給媽媽。（林宇翔攝）

本周日是母親節，孝順的姜濤每年都會送禮物給媽媽：「小時候沒有太多零用錢，會買便宜一點的禮物，今年可能會送貴一點。去年請她吃了一頓飯加送頸巾。今年還沒想，大多都好即興，不過一定會請她吃飯，她很喜歡吃東西，但也要看疫情、外面的環境是否安全。」

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▲ 訪問當日臨近姜濤生日，他問花姐會否送他生日禮物。（instagram圖片）

提到一手提拔他的經理人花姐，姜濤指與與Mirror成員夾份送禮：「花姐是我們Mirror的再生父母，無花姐就無我們Mirror，所以我們一定會送禮物給她！」善忘的姜濤問到花姐去年有否收到他們的禮物時，花姐即謂：「梗係無啦，飯都無得食呀！」

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Make up: Circle Chong, Mayling @ AnnieGMakeup centre

Hair: Lydia Yung @ Chic Private I salon

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Wardrobe: D-Mop

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記者：陳心怡