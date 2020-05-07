首被控違《禁蒙面法》兩被告准撤宵禁令　押後7月或待終審判決

▲ 案件於觀塘裁判法院再提訊，押後至7月2日再訊，待控方索取法律意見。（經濟日報資料圖片）

《禁蒙面法》去年10月5日生效後，兩男女當晚被控違《禁蒙面法》及非法集結，為首違法被起訴被告，案件今（7日）於觀塘裁判法院再提訊。辯方指基於上訴庭早前就《禁蒙面法》已作出判決，預計案件將上訴至終審法院，本案進度亦受影響。辯方今申請撤銷涉案男女的宵禁令保釋條件，獲裁判官批准。案件押後至7月2日再訊，待控方索取法律意見。

兩名被告吳隆平（18歲）及蔡玉雲（38歲）早前同被控1項非法集結罪，及各被控1項在身處非法集結時使用蒙面物品罪，為首兩名被控以違反《禁止蒙面規例》的被告。

案件今再訊時，控方申請押後案件，以向律政司索取有關控罪的法律意見，並不反對兩被告保釋。辯方不反對押後，並指得悉上訴庭早前裁定《禁蒙面法》部分違憲後，該案將會上訴至終審法院，本案仍須押後一段時間等待該案結果。代表律師指本案被告至今第4次出席提堂，一直獲保釋候訊，但須遵守宵禁令等條件，若本案於年底始能正式開審，宵禁令將影響兩人達1年，故申請撤銷該條件。

署理主任裁判官徐綺薇指，本案並非短時間內有圓滿解決，故批准被告不須守宵禁令，案件押後至7月2日再訊，待控方索取法律意見，被告准保釋候訊，期間不得離港及須到警署報到。

控罪指，兩名被告於2019年10月4日和5日，在藍田啟田商場外啟田道一帶，連同其他不知名人士集結在一起，作出擾亂秩序的行為；以及於同年10月5日身處非法集結時，無合理辯解下使用可能阻止識辨身份的蒙面物品，即耳掛式口罩。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：http://bit.ly/39VrHSC

記者：林欣樂