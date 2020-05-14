【非常中醫】修讀中醫負笈劍橋學成歸來　80後中醫遺憾首份「家用」趕不及孝敬亡父

▲ 在備受病人信任的背後，古醫師對父親始終有一個難以彌補的遺憾，耿耿於懷至今。

「現在有時候病人進來後都不是看醫生，純粹跟我傾談一下生活上的壓力或心事，甚至談到自己大哭也有」，康河中醫診所創辦人古鎧綸中醫師從最初不足100呎的中醫診所開始診症，精湛的醫術收穫了病人的信任，至今已經擁有3間診所分店。

醫人也要醫心，古醫師仍然記得曾經診治一名長者後，對方陸續介紹家人求診，他最後更成為這個四代同堂家族的家庭醫生。然而，在備受病人信任的背後，古醫師心中始終有一個難以彌補的遺憾，耿耿於懷至今。

▲ 目前身型壯碩的古醫師沒想到童年時卻是病君一名。（曾耀輝攝）

外國同學對中醫療效感驚喜

身型壯碩的古鎧綸中醫師在訪問期間中氣十足，不過原來他童年時飽受哮喘、濕疹等困擾，中學更曾因病毒性心肌炎而需要緊急入院。不過，由於表姐夫是中醫，他自小經常出入藥材店，從此與中醫結下不解之緣。

在大學選科時幾乎毫不猶豫選擇修讀中醫，更獲得獎學金可在畢業後負笈英國劍橋大學，修讀生物科學企業碩士。古醫師憶述，當時班內的27個同學分別來自18個國家，當中只有他以中醫背景就讀該科目。

▲ 在劍橋留學的經歷讓古醫師難忘至今，因此他回港執業後，選擇以劍橋校園內的「康河」來為自己的診所命名。（受訪者提供）

外國同學對中醫體系的認識不足，古醫師總是樂於讓同學親身感受傳統的中醫治療手法，包括針灸、骨傷推拿、整脊等，他們更因此對中醫的療效大為驚喜。

比如替同學針頸、腰痛、「瞓捩頸」等，針灸的效果其實很立竿見影，一般「瞓捩頸」可能需時數天才會康復，但經我針灸後可能一天內已解決整個問題。

▲ 古醫師指，父母過去一直也對他沒太大的要求，對他其後順利畢業成為中醫師也感欣喜。（受訪者提供）

父親病逝成遺憾

遠赴英國留學不久，古醫師不幸收到父親懷疑患上末期癌症的消息，令他一度想放棄學業回港陪伴爸爸。古醫師憶述：

那一刻自己都有在學校內哭，雖然這次留學是一次很特別的經驗，但家人始終是最重要，那一刻甚至有想過放棄，返回香港陪爸爸。

但古爸爸卻一口拒絕，並堅持要求他必須繼續完成學業。在約1年的留學生涯中，古醫師對於父親的狀況一直念茲在茲，然而直到學期尾聲前夕，古醫師還是收到父親確診末期癌症的噩耗。

▲ 古醫師目前與妻子育有3名子女。（受訪者提供）

古醫師立即提早回港陪伴父親，並在香港某藥廠工作，但除了朝九晚六的工作時間外，他其餘時間基本都在醫院陪伴父親。

我記得那時9月份開始藥廠的新工作，但那段時間好艱難，因為那時剛剛開始新工作，你不可以太快讓上司知道原來自己家中發生那麼大件事，只好在其他人面前強撐，但最後實在撐不住......

父親最終於同月離世，在他離世的那個凌晨，古醫師陪伴在側。古醫師後來亦離開了藥廠的工作，並與妻子創立「康河中醫診所」，至今已擁有3間分店，目前並正攻讀公共衞生的博士學位，但對於自己現在事業上的略有小成，古醫師仍耿耿於懷慨嘆：

每一個人都想自己開始人生第一份工作後，可以請到爸爸吃飯。但我的第一份工作連第一個月的薪金也未發，父親卻已經離開，這個遺憾讓我至今仍然想哭。

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記者:吳梓楓