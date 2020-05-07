曹貴子等涉詐騙案續審　證人指證監搜查後再沒見過曹

▲ 證人黃雪輝（左邊灰色外套女子）今續作供。（經濟日報資料圖片）

康宏環球（1019）前執行董事曹貴子涉聯同兩名前董事，串謀欺詐聯交所及董事局一案，今（7日）於區域法院續審。康宏環球首席人才及企業文化總監黃雪輝續續作供，黃供稱曹貴子自2016年下半年起，曾頻繁地到康宏開例會，曹亦會參與到營運決策當中，直至2017年6月證監會到康宏進行搜查後，就再沒有與曹會面。

被告曹貴子（55歲）、陳麗兒（46歲）及陳毅凱（51歲）早前否認串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述罪。

控方今續傳召康宏環球首席人才及企業文化總監黃雪輝作供，黃供稱首被告曹貴子於2016年獲康宏環球委任為高級顧問，並於2016年9月起，開始頻繁地到康宏開例會，而次被告陳麗兒亦會參與例會，例會是基於實際營運需要，而首被告亦會主動查詢。

黃舉例指，首被告曾查詢康宏內所有高級行政人員的工資，並質疑工資過高及表達過減薪意向，其後決定設月薪上限為25萬。

黃續供稱，她當時多項內部決定須得到首被告的批准，例如曾有同事對公司電腦系統不滿，她當時須向首被告查詢是否可以停用。控方追問黃須得到首被告批准的原因，黃回應指，因為該電腦系統的營運公司是首被告旗下公司，黃又補充指，她當時認知首被告在康宏的角色等於老闆，其他人不會在營運上作最終決策。

黃又供稱，證監會於2017年6月到康宏進行大規模搜查，首被告往後沒有再度返回康宏環球的辦公室，她雖然仍有在日常事務方面通過電郵請示首被告，但首被告的回應並不積極，她後來於2017年底向康宏環球董事局主席王利民請示，認為首被告沒有再為公司提供服務，建議解除合約，獲王批准；聆訊今午續。

控罪指，3名被告於2016年4月1日至2017年12月7日期間，串謀詐騙香港聯合交易所有限公司、康宏環球董事局、股東、及潛在投資者，即隱瞞康宏環球子公司康宏財務收購信盈國際屬關連交易；及3名被告身為董事，明知康宏環球的《2016年年報》中在年報中未有列出相關關連交易，仍贊同發表該年報。

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記者：王仁昌