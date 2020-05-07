中一入學前學科測驗如期7月中舉行　取消抽樣無礙師弟妹升中派位

▲ 教育局宣布決定取消今年「中一入學前香港學科測驗」的抽樣安排。（資料圖片）

教育局昨宣布，因應全港學校疫情下停課多月，影響未來兩年升中派位組別及中一新生編班的「中一入學前香港學科測驗」（Pre-S1），將如期於7月14日舉行，但各中學可自由選擇是否進行該測驗，教育局亦不會抽取是次測驗成績，用作調整未來兩年中一派位。

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每年7月升中派位放榜後，中學會為中一新生舉行Pre-S1，用作編班，同時教育局會每兩年抽取測驗成績，並以最近兩次抽樣成績的平均成績，作為中一派位的調整工具。

教育局發言人回覆表示，原訂於今年進行有關的抽樣安排，但因應新冠肺炎疫情學校已停課多月，高小將於6月8日復課，局方經諮詢業界後，決定取消有關抽樣安排，讓學校有較大空間處理復課後的各樣事宜，亦有助學生適應回校復課，因此局方將繼續以2016及2018年測驗抽樣所得的平均成績，作為2021及2022年度中一派位的調整工具。

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局方指，雖然「中一入學前香港學科測驗」會如期於7月14日舉行，但各中學可自由選擇是否進行該測驗，即本屆升讀中一的學生在有關測驗的成績只會供學校作校內參考，以訂定適切的校本學習支援計劃，並不會用作調整參加中一派位的學生的校內成績。

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責任編輯：馮琪雅