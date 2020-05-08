【疫巿求生】40年屋邨茶記生意勁跌仍撲口罩贈街坊　良心老闆不裁員不減薪不加價疫境力撑

▲ 榮樂茶餐廳屹立沙田瀝源邨40多年，堅持不裁員不減薪，與伙計「頂硬上」。

新冠肺炎肆虐，嚴重打擊各行各業，政府頒布的限聚令及食肆限制措施，令飲食業經歷一場史無前例的風暴。榮樂茶餐廳屹立沙田瀝源邨40多年，堅持不裁員不減薪，與伙計「頂硬上」。

▲ 老闆鍾沛賢（右）與女兒Shadow一家人打理榮樂茶餐廳，做生意之餘也不忘與街坊共度難關。（程志遠攝）

人情味老店堅持不裁員

在瀝源邨開業了40多年的榮樂茶餐廳，仍然保留着昔日冰室韻味。原來榮樂早在兩年前已有結業打算，多得現時老闆鍾沛賢接手，才能令這老字號茶記得以承傳下來。

今年一場意想不到的世紀疫症新冠肺炎，鍾沛賢說：「生意一落千丈，少了5至6成，最差的日子每日只有幾枱客！自己的心情也很低落，最頭痛是出糧，成班伙計都是舊有班底，做了幾十年，不忍心減他們人工，怎能話炒就炒？」

▲ 在限聚令及食肆規管下，平日只有零星食客幫襯。（程志遠攝）

延長營業做晚市救亡

瀝源邨是老人屋邨，居民都是上了年紀的長者，熟客也不敢來幫襯，加上停課關係，連學生生意也完全停頓。附近商場多食肆密集，競爭激烈，外賣也幫補不了多少。現時唯一可做是延長營業時間，逢周六日原本下午5點休息，現時開到晚上11點。

鍾沛賢的女兒Shadow本身有正職，放工後來幫忙做多6小時，可惜對生意幫助不大：「因為一到晚上這邊比較黑，很少人會專誠走過來幫襯，試過整晚一個客都無。我們也考慮過做網上外賣送餐，但價錢抬高了，老人家未必會嗌。惟有開夜一點和維持食物質素，甚麼方法都要試試，希望可以撑得住。」

▲ 因為疫情關係，周末將營業時間延長至11時，希望能幫補生意。（程志遠攝）

▲ 茶記必吃的菠蘿油 $10、熱奶茶 $18，質素不俗。（程志遠攝）

自資買抗疫用品助街坊

鍾沛賢堅決不裁員不減薪不加價，還自掏腰包，購買口罩、消毒搓手液等抗疫物資免費派街坊。四出尋找貨源撲口罩，甚至從日本訂回來，更親自上樓通知街坊，即使不懂上網的公公婆婆也能受惠。

Shadow稱：「我們派口罩不需事先登記，也不需幫襯茶餐廳，有需要就會派發。其實派物資對我們生意沒有幫助，甚至開支更大，要花很多心神。我們本着回饋社會，做得幾多得幾多。」

▲ 今年2月，鍾生在一班熱心義工幫忙下，免費派發口罩給有需要的長者及小童，惠及不少街坊。（受訪者提供）

榮樂茶餐廳

地址：沙田瀝源邨富裕樓地下7號舖

記者：張頌婷