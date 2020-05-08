【母親節】單親泰媽來港27年從外傭到餐廳老闆　兒子感激母親咬緊牙關湊大：她是110分媽媽

▲ 麗姐27年前從泰國來港當外傭，一年後嫁給香港男友，惜丈夫因癌去世，留下讀初中的兒子及一筆債務，麗姐跌進人生谷底，但憑著打不死的精神繼續走下去。

十指纖纖的女生，只要誕下子女，便會強大起來守護家庭。泰菜館泰禾美老闆娘曾珠麗（麗姐），二十多歲從泰國嫁到香港開餐廳，可惜丈夫因癌去世，留下讀初中的兒子以及一筆債務，麗姐跌進人生谷底，但憑著打不死的精神繼續走下去。

回首過去，麗姐並沒怨天尤人，還說：「我相信明天會更好。」為母則強這句話，用來形容麗姐就最合適。

▲ 麗姐在餐廳身兼多職，包括樓面、廚師、收錢、買貨等，幸好現在有兒子接手，可減輕麗姐的工作量。(湯炳強攝)

今年50歲的麗姐，皮膚白晳，如果不說話還以為是香港人。在香港居住27年的她，笑說已當成自己是香港人。但想當初麗姐是一百萬個不願意來到香港打工的。

麗姐在泰國是位高學歷的大學生，畢業後做秘書，不過因工資低，生活成問題，麗姐便聽媽媽建議來港做外傭。一直過著朝九晚五白領生活的麗姐，來到香港天天困在廚房煮飯清潔洗衫，坦言十分不習慣，更十分掛念泰國的生活。

▲ Matthew出世不久，跟麗姐及爸爸的合照。 (被訪者提供)

這時候，她結識了一位香港男友，拍拖不足一年便結婚，不久誕下兒子Matthew。婚後麗姐在超市打工，但卻覺得工字不出頭，加上她的媽媽從前在泰國經營食店，於是決定開餐廳，1999年泰禾美便正式誕生。

勤力的麗姐一人兼兩職，十分忙碌，她說：「早上8時回超市，下午4時放工去街市買食材準備餐廳的晚市，一直做到凌晨兩時，回家睡4小時便回超市開工。」

為著兒子堅強下來

雖然工作辛苦，但麗姐一家三口生活相當愉快。但這時麗姐丈夫不幸患上癌症，後來病情轉好，可惜幾年後復發，短短15天便撒手人寰。麗姐當時情緒失控，抱著剛升上初中只有13歲的Matthew放聲痛哭。

▲ 年輕時麗姐跟兒時Matthew的合照(被訪者提供)

但抹乾眼淚後，麗姐便想到要堅強起來，她說：「阿仔年紀細，還是獨子，只得我一個親人，身為媽媽一定要保護他，提醒自己不能倒下來。」



麗姐決定繼續往前走，更把心思放在餐廳上，但因工作太忙碌，逼不得已把Matthew送去寄宿，全心全意打理餐廳。不過麗姐的餐廳生意不佳，更頭頭碰著黑，「餐廳試過水浸、爆渠，最嚴重是冧餐廳招牌，幸好沒有路人受傷。」

餐廳屢出意外已算是小事，最令麗姐受打擊是有債主追上門，「我先生是做揸車的，原來買了一間部車送貨，但我全不知情，他供了幾個月款便離世，仍欠下十多萬元，我當時怎會有錢還呢？」但麗姐覺得要有借有還，於是左慳右慳，每個月還9,000元，數年後還清債項。

兒子萬聖節扮鬼扮馬拉客

Matthew也日漸成長，知道媽媽工作辛苦，便主動提出回舖頭幫手，麗姐說阿仔在舖內發生不少難忘事。「某年的一個萬聖節，舖頭很少生意，Matthew見到這情況，便穿上萬聖節衣服扮鬼扮馬站在門前拉客，效果不錯，有幾個客被他拉了入內。」

▲ 麗姐說雖然限聚令放寬，餐廳座位也要減半，生意大跌50%，但她直言餐廳對防疫有責，更不介意限聚令繼續實行。(湯炳強攝)

畢竟餐廳經常發生突發事件，當時只讀中學的Matthew也未能招架得住，幸得媽媽解圍，「有次Matthew拿著一碟辣椒醬給食客，不小心撞到另一枱的女食客，少量的辣椒醬沾到她身上，女食客說醬汁入了眼睛，更大大聲投訴Matthew，我便上前解圍，並立即叫救護車，安排食客入院洗眼，怕她視力受損，但她卻拒絕登車，只著我給她5,000元便不追究，我即時拒絕，她便怒氣沖沖離開，隨後便不斷致電要我賠錢，但我當然不肯，後來這位女士也沒有再出現了。」

兒子給媽媽110分

現在已慢慢接手管理泰禾美生意的Matthew，笑說仍然記得這件事，但就覺得媽媽很厲害，要煮菜又要兼顧餐廳大小事，自言是她心目中的女強人。

Matthew說：「媽媽可以一個人做三個人的工作，是我見過最厲害的女人。她十分勤力，卻從沒有說個半句辛苦。而且十分堅強，我一生人只見過她哭過3次，第1次是爸爸離開、第2次是婆婆在泰國遇上車禍、第3次是泰王駕崩。如果我要俾分媽媽，100分不夠，要俾到110分。」

▲ 炒泰國椰菜苗(68元)：椰菜苗分量十足，入口爽嫩，味道清新。(湯炳強攝)

麗姐在旁聽到高分數十分開心，她更說：「其實我俾Matthew都有90分，因他很生性，性格純品，如果可以再勤力一點，就可以取100分滿分。」

Matthew直言要不斷提升自己，包括要學識煮泰國菜，希望可以繼承媽媽超凡的藝技。Matthew說得無錯，餐廳就憑麗姐的出品，吸引不少食客上門，難怪近年可以開分店，生意愈做愈大。

記者：招美寶