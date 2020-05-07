【齊心抗疫】嶺大自制紫外光燈消毒  目標為1000個劏房戶殺菌

▲ 嶺南大學聯同多個社福機構合作，為至少1,000個劏房戶免費提供快速的家居紫外光燈消毒服務。（冼偉倫攝）

新型肺炎疫情全球蔓延，對於本港劏房戶生活環境擠迫，住屋環境欠佳的情況下，更有機會與不相識住戶共用走廊和廚廁等空間，即使留家亦未必代表安全。嶺南大學與明愛青少年及社區服務、醫護行者及關注草根生活聯盟等社福機構合作，目標為至少1,000個劏房戶免費提供快速的家居紫外光燈消毒服務。

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由嶺大創業行動自行設計及組裝30部紫外光（UV-C Germicidal Light）消毒器，屬本港首個在社區廣泛應用紫外光消毒技術的項目，住劏房、社福機構的擠迫戶或特別個案皆可受惠。每次消毒程序約需時半小時，有效殺滅照射範圍內95％的病毒。

嶺大創業行動總監高永賢解釋，紫外光是十分成熟的消毒技術，有近百年歷史，生廠商亦有70年經驗，且在狹窄環境中能量更高，消毒後沒殘留，「相反若使用噴霧式消毒必定有殘留」；又認為透過該紫外光消毒器全屋消毒定比人手清潔更快更有效。

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他指，科研證實紫外光有效殺菌95%，有效避免病菌經空氣或經物體表面傳播但鮮有廣泛用於社區作消毒用途，市面未有同類產品可供採購，故團隊決定親自設計組裝，今次採用253.7nm的紫外光燈，除了有效、輕便，亦顧及安全，保障在有人在照射範圍內時，紫外光燈不會啟動。

有份參與計劃的劏房戶馮女士現時居住在160呎的細小空間，屬於「一劏三」的其中一個住戶。她指，家居環境偏陰，疫情下自己與家人多留在家不願外出，惟仍然擔心兩名兒子，「尤其4歲的小兒子總愛在地上玩，令人覺得好不安」，雖然馮女士平常一日拖三次地，但小兒子曾向她反映不喜愛漂白水味，所以她只以熱水拖地。

馮女士於今年3月申請了該服務，家居經消毒後感覺很安心，

因一些平時較難擦拭的窿窿罅罅都可清潔得到

該計劃培訓約120名抗疫大使，義務在4月中旬至6月底到各舊區進行消毒服務，至今已為150戶進行了紫外光燈消毒。高表示，儀器由設計到生產全程在港製造，即使疫情下防疫用品較缺乏，亦「易找易買，在鴨寮街都買到」。至於儀器的價錢，他指1部約1萬元，若大量生產價錢則減半。

「紫『礙』線計劃」獲賽馬會「新冠肺炎緊急援助基金」資助50萬元；高永賢期望日後可增加紫外光燈裝置至300部，並增加義工數目，服務更多居於狹小空間的家庭，為有需要人士重複消毒家居。

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記者：洪芷晴