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美房地產老闆炒股賺1240萬　全數作花紅分員工

職場 16:33 2020/05/07

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

康納集團行政總裁Larry Connor將投資交易賺到的利潤，全數分給集團員工，向這些在新冠肺炎疫情期間，仍堅守工作崗位的員工致謝。

在新冠肺炎疫情影響下，使得世界經濟亮起紅燈，企業難在下行經濟的衝擊下站穩住腳，出現企業裁員或讓員工無薪假情況。不過，美國康納集團（The Connor Group）行政總裁就反其道而行，不解僱員工之餘，更將投資交易賺到的利潤，全數分給集團員工，向這些在新冠肺炎疫情期間，仍堅守工作崗位的員工致謝。

>>>【美國疫情】超市變新迪士尼樂園　美員工狠批消費者漠視疫情

>>>【新冠肺炎】美國逾1500超市員工感染　嘆如在戰區工作

據CNN報道，康納集團行政總裁Larry Connor近日趁股市波動，發動數樁交易，成功在8日賺到160萬美元（約1240萬港元）。Connor其後決定錄製一條短片，向員工宣布喜訊，更告知他們將會藉此派發分紅。據了解，康納集團約有400名員工，每人獎金介於2000至9000美元（約1.5萬至6.9萬港元），只要3月1日前入職，年薪在15萬美元（約116萬港元）以下的員工，都可獲取花紅。

Connor在影片中提及，現時是充滿挑戰的時期，但各位員工依然堅守工作崗位，絕對稱得上是英雄。「當我想到自己如何賺到這筆錢，比起每天努力打拼的夥伴，實在賺得太輕鬆。所以對他而言，在艱難時期仍對公司不離不棄的員工，比任何事情還要重要。」

不少員工得知訊息後，紛紛露出不敢相信的表情，更有人喜極而泣。年資接近13年的維修工程師Memo Alba表示，自己分到6000美元（約4.6萬港元），並會準備用這筆錢整修房子，帶家人到佛羅利達州旅行。

而另一員工Melissa Demoulin 於去年12月入職，她獲得3000美元（約2.3萬港元）獎金。她坦言，這筆花紅是救急錢，其丈夫因受新冠肺炎疫情影響，已6個星期沒有工作，家中還有2名子女需要照顧。她強調，行動永遠比說話實際，感激Connor無私的決定。

>>>【齊心抗疫】歐洲企業向前綫員工逆市加薪　激勵員工士氣

責任編輯：曾曉汶

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